В пресс-центре прокуратуры области «АП» сообщили, что сегодня после обеда будет решено выпишет ли суд по запросу прокуратуры санкцию на его арест или же его освободят.

В настоящее время руководитель команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидов находится в СИЗО прокуратуры области.

Согласно нормам законодательства Таджикистана прокурор имеет право без санкции суда задержать граждан сроком на 72 часа, сообщил источник «АП» в Генпрокуратуре Таджикистана. В течение 72 часов прокурор обязан обратиться в суд за получением санкции на арест подозреваемого в совершении преступления.

Если суд посчитает доводы прокурора недостаточными или найдет ошибки в документах, предъявленных для получения санкции, прокурор имеет право без санкции суда еще на 72 часа задержать подозреваемого.

После истечение этого срока, если не будет получена санкция суда, прокурор обязан отпустить подозреваемого.

Руководитель КВН «Сборная Таджикистана» был задержан 5 декабря. Ему предъявлено обвинение по статье 245 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в его ведении) УК РТ.

Между тем, по неподтвержденным данным источника в прокуратуре области, возможно, Мирсаидову будут предъявлены дополнительные обвинения.

Следствие ведет следственный отдел областной прокуратуры.