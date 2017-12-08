Поздно ночью 5 декабря легковая машина, которой управляла девушка, упала в реку Яуза в районе Костомаровской набережной Москвы. Трудовой мигрант из Таджикистана Собир Хаспаллаев рассказывает, что в это время он находился неподалеку и услышал крики людей. Молодой человек, работающий в Москве, недолго думая снял верхнюю одежду и прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти девушку.

О своём подвиге молодой человек рассказал Радио Озоди и утверждает, что российские журналисты, которые прибыли на место происшествия взяли у него интервью. Но не стали сообщать, откуда родом молодой мигрант.

«Было много людей, но никто ничего не делал, я разделся и прыгнул в воду, сломал лобовое стекло и вытащил девушку из воды. Один врач из скорой сказал потом, что если бы еще две минуты девушка провела в ледяной воде, то погибла бы», - рассказал Хаспаллаев по скайпу радио.

Он также рассказывает, что говорил во время общения с журналистами откуда он, свою фамилию и имя, чем занимается, однако нигде в публикациях это не было написано это.

«Просто пишут и показывают о происшествии и говорят, что девушку спасли очевидцы», - сказал он.

О происшествие сообщалось в репортаже Россия 1 в передаче Вести-Москва.

«Девушку, которая вероятно не смогла справиться с управлением на обледенелой дороге, спасли очевидцы. Автомобиль занесло в обочину, ударившись об обочину он снес чугунное ограждение и рухнул в реку. Достали машину с помощью спецтехники. У девушки серьезных травм нет, но она получила переохлаждение и находилась в шоковом состоянии», - сообщается в выпуске новостей Вести-Москва.

Собир рассказал Радио Озоди, что "обидно конечно, что его "подвиг" не заметили.

«Главное, что девушка, которая сейчас находится в больнице, жива и этого достаточно», - сообщил он.