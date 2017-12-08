Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 декабря выступит с ежегодным посланием парламенту страны. До 2014 года президент выступал на совместном заседании обеих палат парламента Таджикистана ежегодно в апреле.

«С 2014 года президент обращался с посланием парламенту в январе. Основная причина переноса даты послания была связана с тем, что уже два года как в стране финансовый год начинается в январе, а не 1 апреля как было ранее», - напомнил источник «АП» в парламенте Таджикистана.

В этом году, как и в прошлом, президент обратится к обеим палатам таджикского парламента 22 декабря.

В ежегодных посланиях парламенту президент страны определяет основные направления внешней и внутренней политики, социально-экономического развития государства на год.

На совместное заседание обеих палат парламента страны будут приглашены все члены правительства, главы всех городов, районов и областей страны.