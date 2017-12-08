Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим провел очередное заседание национального Координационного совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, на котором был рассмотрен ход выполнения программы «Государственных гарантий по обеспечении санитарно-медицинской помощи населению» и Госпрограммы поддержки инвалидов на 2017-2020 годы.

Вице-премьер Таджикистана отметил, что вопросы здравоохранения и социальной защиты населения страны являются приоритетом социальной политики правительства республики, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

В ходе заседания было подчеркнуто, что в последнее время в стране наблюдается процесс возвращения из специальных интернатов в семьи детей с ограниченными физическими возможностями и данная тенденция должна быть продолжена.

Иброхим также поручил столичному заводу протезов и ортопедии улучшить качество и увеличить количество выпускаемой продукции.

Он подчеркнул, что необходимо также наладить производственную технику вышеназванного завода для производства качественной протезной обуви.