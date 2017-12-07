Каждый новый год клиенты Первого Микрофинансового Банка получают хорошие скидки на все кредитные продукты. В этом году больше внимания уделяется предпринимателям, так как малый и средний бизнес играют важную роль в развитии экономики страны.

С целью поддержки расширения и развития бизнеса с 1 декабря 2017 по 28 февраля 2018 года Первый Микрофинансовый Банк объявляет новогоднюю акцию для своих клиентов -предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Кредит предоставляется с процентной ставкой 2,2% в месяц в национальной валюте. Максимальная сумма кредита составляет 1,800,000 сомони с максимальным сроком до 48 месяцев.

ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк» предоставляет весь спектр банковских услуг клиентам по всему Таджикистану. У банка расширенная сеть, состоящая из 7 филиалов и 29 Центров банковских услуг (ЦБО).

За дополнительной информацией можно обратиться по номеру 2278484, 446009797, 2289311 или посетить сайт нашего банка www.fmfb.com.tj

Первый Микрофинансовый Банк – Партнер вашего развития!