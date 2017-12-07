25 лет за попытку убить всех родственников мужа. Систематически добавляя в еду яд, женщина отравила 30 человек, 2 из них скончались. Муж покончил с собой.

Суд признал Мохпору Химматову виновной по трем статьям УК РТ, сообщил «АП» судья областного суда Зубайдулло Махмудзода. По его словам, вина подсудимой в ходе судебного процесса была полностью доказана: она обвиняется в убийстве двух родственников мужа, доведении до самоубийства мужа и отравлении 30 человек.

Суд по данному делу состоялся еще в начале ноября, но только сегодня о нем сообщили СМИ.

Согласно материалам уголовного дела Мохпора Химматова вышла замуж за Мирзошо Насриддинова в апреле 2014 года.

«Они проживали в кишлаке Пахтакор джамоата К.Сайфиддинов с родственниками мужа. С 2014 года до момента своего ареста она пыталась отравить родственников своего мужа путем добавления в еду ядохимикатов. Она хотела убить всех членов семьи брата мужа и стать полноправной хозяйкой дома. В результате подобных ее действий сначала умер брат ее мужа Мирхуджа Насриддинов, а через некоторое время несовершеннолетняя дочь брата. Своими действиями она также довела своего мужа Мирзошо Насриддинова до самоубийства», - сообщил судья.

По словам Махмудзоды, вина Химматовой была полностью доказана, хотя она не считает себя виновной.

«Все факты, собранные в ходе следствия, а также показания свидетелей доказывают ее вину», - сказал он.

Суд приговорил Мохпору Химматову к 25 годам лишения свободы, но согласно статье 7 Закона РТ «Об амнистии» от 24 августа 2016 года ей сократили 1/4 часть срока.

Между тем, адвокат осужденной Шерали Карахонов не согласен с приговором суда и считает его «несправедливым и противозаконным».

«Мы считаем приговор суда противозаконным. В ходе судебного расследования вина моей подзащитной не была доказана. Все факты были основаны лишь на предположениях предварительного расследования, не было ни одного факта, доказывающего ее вину. Все свидетели, которые были на суде, а также сотрудники милиции, участвовавшие в уголовном деле, не смогли доказать, что моя подзащитная сыпала ядохимикаты в тесто или в другие блюда, которыми отравились родственники ее мужа. По факту отравления родственников мужа в 2014 году было возбуждено уголовное дело, однако за недоказанностью оно было закрыто (дело было возобновлено в связи со случаями отравления в этой семье в 2017 году – «АП»)», - сказал он.

Адвокат также не считает доказанной вину Химматовой по факту доведения до самоубийства ее мужа.

«По факту доведения до самоубийства мы также считаем свою подзащитную невиновной, потому что в момент совершение самоубийства она была у своих родителей в течение 15 дней. Ее муж совершил самоубийство в состоянии алкогольного опьянения. Мы не согласны с приговором суда и подали кассационную жалобу», - добавил адвокат.

Он сообщил, что теперь дело для рассмотрения направлено в Верховный суд страны.

Напомним, Мохпора Химматова была задержана летом текущего года.