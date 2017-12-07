17 миллионов детей в возрасте до одного года дышат токсичным воздухом. Загрязняющие вещества могут навсегда повредить их развивающийся мозг, предупреждает в своем докладе Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), сообщает BBC.

Наибольшая опасность угрожает детям в Южной Азии. Более 12 миллионов человек живут в районах с загрязнением, которое в шесть раз превышает безопасный уровень.

Еще четыре миллиона человек подвергаются риску в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.

ЮНИСЕФ заявляет, что вдыхание определенных частиц загрязненного воздуха может повредить мозговую ткань и отрицательно сказаться на когнитивном развитии.

В отчете организации также сообщается, что существует связь между вербальным и невербальным IQ и памятью, низкими результатами тестирования, оценками, которые получают школьники на экзаменах, а также другими неврологическими поведенческими проблемами.

ЮНИСЕФ утверждает, что последствия вредного воздействия окружающей среды будут сказываться на протяжении всей жизни человека.

"Наш мир активно урбанизуется, и без адекватной защиты и мер по снижению загрязнения окружающей среды все больше детей будет подвергаться риску в ближайшие годы", - говорится в заявлении организации.

ЮНИСЕФ призывает больше использовать защитные лицевые маски и системы фильтрации воздуха и не рекомендует путешествовать с детьми в период особенно сильного загрязнения воздуха.

В прошлом месяце густой севый смог окутал столицу Индии Дели - в некоторых районах города уровень загрязнения воздуха в 30 раз превышала допустимую норму. Главный министр индийской столицы Арвинд Кеджривал назвал город "газовой камерой".

В северном Китае загрязнение воздуха, по оценкам, сократило ожидаемую продолжительность жизни людей примерно на три года. Правительство ввело более жесткие правила ограничений промышленных выбросов для компаний, но государственные СМИ сообщили, что они регулярно нарушаются.

ЮНИСЕФ рассказывает, что на спутниковых снимках, используемых для сбора данных, видно, что проблема остро стоит и в африканских городах.

Между тем, отдельное исследование, проведенное учеными в больницах Лондона, показало, что загрязненный воздух британской столицы ведет к снижению веса при рождении.

Загрязненный воздух, по мнению исследователей, является и причиной более высокой младенческой смертности и болезней у взрослых.