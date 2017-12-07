Подразделения армии Израиля, дислоцированные в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан), уже приведены в состояние повышенной готовности перед ожидающимися демонстрациями протеста палестинских арабов против признания президентом США Иерусалима столицей Израиля. Туда направлены несколько дополнительных батальонов, а также подразделения разведки и защиты территории.

В школах Палестинской автономии объявлена всеобщая забастовка и предполагается, что молодежь примет участие в акциях протеста, отмечает NEWSru Israel.

В Рамалле, административном центре Западного берега реки Иордан, где находится резиденция "Муката" главы Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса, сегодня началась многотысячная демонстрация протеста. Силы безопасности Израиля готовы к столкновениям демонстрантов с солдатами и бойцами пограничной полиции (МАГАВ).

Дополнительным очагом напряженности является Иерусалим. В арабских школах столицы также отменены занятия в знак протеста против декларации Трампа. Силы безопасности в столице также приведены в состояние повышенной готовности перед пятничными молитвами на Храмовой горе.

Столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими вспыхнули сегодня в центре Хеврона на Западном берегу реки Иордан.

Еще накануне на улицы палестинских городов вышли толпы людей. Они жгли американские флаги. А сегодня, 7 декабря, Исмаил Хания - председатель политбюро палестинской исламистской организации "Хамас", которая в Израиле считается террористической и запрещена, - объявил новую интифаду (палестинское восстание). Он заявил, что решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля "распахнуло двери в ад" перед Америкой. "Хамас" объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева" и призвал к акциям "сопротивления". "Завтрашний день станет днем гнева и началом восстания нашего народа против оккупации, мы уверены в победе и возвращении и освобождении нашей святой земли", - сказал Хания.

"Что сейчас ждет палестинский народ от арабской и исламской общины - это разрыва с США, - заявил глава политбюро "Хамас". "Мы ждем, что палестинская буря продолжится, пока Дональд Трамп не пожалеет", - передает его слова РИА "Новости".

Он призвал арабские страны и весь мусульманский мир объединиться и выступить против "преступного решения Трампа". "Решение американцев открыло врата ада", - сказал Хания и назвал действия Трампа агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Он призвал Абу-Мазена и все арабские страны прекратить сотрудничество с президентом-предателем и предупредил, что тот пожалеет о своем решении.

Председатель палестинской администрации Абу-Мазен заявил, что из-за Трампа "палестинская проблема находится в критическом состоянии". Он подчеркнул, что "Иерусалим - это арабский город" и никакое заявление американского президента не изменит этого, сообщает NEWSru Israel.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же считают Иерусалим арабским городом и требуют признать его восточную часть столицей своего государства.

Как отмечают эксперты, Дональд Трамп, укрепив стратегический альянс с Израилем, пошатнувшийся в период правления президента Барака Обамы, теперь столкнется с новыми вызовами, грозящими подрывом американского влияния на Ближнем Востоке. Признание Иерусалима столицей Израиля и перенос туда американского посольства из Тель-Авива в арабских странах расценили самой серьезной провокацией в отношении исламского мира.

