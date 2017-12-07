Наш рассказ о крупном организаторе и финансисте Абдурахиме Якубове.

Абдурахим Якубов – ровесник Октября. Родился 15 декабря 1917 года в Бухаре. Там он учился в школе, рос смышленым мальчиком, школьные предметы ему давались легко, особенно математика. Видимо, увлечение математикой и определило его дальнейшую военную и трудовую профессии.

Окончив школу, он уехал в Ташкент учиться в финансовом техникуме. А вернувшись в родную Бухару после окончания техникума, работал инспектором, а затем старшим инспектором Бухарского горфинотдела. В 1938 году был призван в ряды Красной Армии. Служил младшим командиром в артиллерийской батарее 67-го полка 20-й стрелковой дивизии Закавказского военного округа в г. Гори Грузинской ССР.

После увольнения в запас Абдурахим Якубович вернулся в Бухару и был назначен заведующим городским финансовым отделом.

23 августа 1941 года он женился, а в конце августа добровольцем ушёл на фронт. Расставаясь со своей молодой женой, он сказал ей: «Жди меня, я вернусь».

На войне

Просился в действующую армию, но его зачислили в полк особого назначения и направили в Иран, где в то время проходил незримый фронт двух воюющих держав и который стал связующим звеном антигитлеровской коалиции.

Служба в Иране была не из лёгких. Военная часть жила по законам военного времени. Казарменное положение, бесконечные ночные тревоги, боевая подготовка и обслуживание воинских эшелонов, идущих с юга страны на север, к советской границе.

А с фронта приходили тревожные вести. Пал Киев, Одесса, блокирован Ленинград. Враг рвался к Москве.

Абурахим Якубович неоднократно писал рапорты - просился на фронт, в действующую армию. Наконец, его просьба была удовлетворена, и он направляется в резервный полк, который был дислоцирован под Москвой, в городе Коврове. В этом полку была сформирована артиллерийская батарея, в которую Абдурахим назначается комиссаром.

Вскоре эта полковая батарея была включена в состав 32-й кавалерийской дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, которым командовал прославленный генерал Плиев. В составе этого корпуса Абдурахим Якубович принимал участие в освобождении Сталинграда.

Сражаясь на дальних подступах к Сталинграду, он получил своё первое боевое крещение. Отсюда начал боевой путь. После освобождения города участвовал в боях за освобождение Новошахтинска, где был тяжело ранен. Вообще за годы войны он был ранен дважды. За освобождение Новошахтинска Якубов был представлен к правительственной награде. Эта награда – орден Красной Звезды – нашла его в госпитале.

Ещё не совсем здоровым выписался из госпиталя и вернулся в строй. После упразднения института заместителей командиров рот и батарей по политической части был направлен в 375-ю стрелковую дивизию парторгом дивизии – заместителем командира артиллерийского дивизиона. Участвовал в форсировании Днепра, в боях на Орловско-Белгородском направлении. За эту боевую операцию был награждён орденом Отечественной войны II степени.

Позже принимал участие в боях по освобождению Белгорода, Орла, Харькова, Полтавы, Кременчуга и других городов и населённых пунктов страны. Боевых эпизодов за время участия на фронте было много, всех их невозможно описать. Из всех боевых наград он больше всего ценил и гордился медалью «За оборону Сталинграда».

С фронта Абдурахим Якубович вернулся только в марте 1946 года в звании капитана с боевыми орденами и медалями на груди. Трудно описать радость его матери, когда с фронта вернулись все трое её сыновей – Мухсин, Абдурахим и Тилло.

Данное обещание жене он выполнил, вернулся с фронта в Бухару. В июле 1946 года Якубов направляется в Душанбе, который стал его родным городом.

Работа жизни

В горкоме партии фронтовику предложили несколько должностей, в том числе и партийную работу. Но он остался верен своей профессии и возглавил железнодорожный райфинотдел. Надо было налаживать финансовое хозяйство в городе, ослабленное войной. Затем ему предложили возглавить райфинотдел Дюшанбинского района.

Заочно окончил Московский финансовый институт. Приказом Министра финансов СССР 12 декабря 1949 года Абдурахиму Якубовичу было присвоено звание «Советник финансовой службы I ранга», а в 1953 году почётное звание «Отличник Министерства финансов СССР». Как опытного финансиста, в 1958 году его назначают управляющим коммунальным банком Таджикской ССР, а после реформирования банковской системы заместителем управляющего, а затем управляющим Таджикской республиканской конторой Стройбанка СССР.

Здесь на этой должности раскрылся его талант как крупного организатора и финансиста.

При его непосредственном участии в республике возводились объекты промышленно-производственного, социально-культурного, бытового назначения, развивалось быстрыми темпами жилищное строительство. Он, как правило, сам выезжал на строительство директивных объектов, особенно объектов, входящих в Южно-Таджикский территориальный комплекс. Среди них - строительство Вахшского азотно-тукового комбината, Яванского электрохимического завода, алюминиевого завода в Турсунзаде. Большое внимание уделял строительству Нурекской ГЭС, выезжая на стройку, постоянно встречался с её руководством, оказывал им финансовую помощь. За активное участие в хозяйственном и культурном строительстве он был награждён двумя Почётными грамотами Верховного Совета Таджикской ССР, орденом «Знак Почёта», а в 1967 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный экономист Таджикской ССР».

Общественник

Но старые раны, полученные на фронте, все чаще и чаще давали знать о себе, и в 1973 году Абдурахим Якубович ушёл на заслуженный отдых. Ему была установлена персональная пенсия республиканского значения.

Но вскоре, учитывая его богатый опыт, Якубова пригласили на работу в Академию наук Таджикской ССР на должность начальника отдела капитального строительства. Более 12 лет проработал он здесь. За это время были построены здания научно-исследовательских институтов - физико-технического, сейсмологии, ботаники, астрофизическая обсерватория и многие другие, а также жилые дома для работников Академии наук.

В 1986 году служебные обязанности он сменил на общественные. Руководил группой ветеранов войны по патриотическому воспитанию молодёжи и допризывников, созданной при Октябрьском райвоенкомате. Постоянно выступал на предприятиях, среди студенческой и учащейся молодёжи. В группу, которую возглавил Якубов, входили те, кто в суровые годы войны сражался под Москвой и Сталинградом, форсировал Днепр, кто с боями прошёл до Берлина, а в мирное время поднимал колхозы и совхозы, строил заводы и фабрики, жильё и гидроэлектростанции, а потом все свои силы и энергию отдавал патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Абдурахим Якубович неоднократно избирался депутатом районных Советов народных депутатов города Душанбе.

Поражали его доброта, жизнелюбие, аристократизм и обаяние, непоколебимая вера в нашу молодёжь. Большую, интересную жизнь прожил этот человек. Несмотря на преклонный возраст, на убелённую сединой голову, он был полон сил и энергии и продолжал своим трудом приносить пользу людям.

В 1990 году Абдурахим Якубович отметил полувековой юбилей своего пребывания в Коммунистической партии. С тех пор и до конца своих дней он с гордостью носил золотой значок коммуниста.

Вместе со своей женой, Хабибой Якубовой, которая была учительницей математики в школе, они прожили более 56 лет, воспитали пятерых замечательных детей. Они стали его гордостью, потому-что, как и он, прожили интересную и честную жизнь.

18 марта 1997 года на восьмидесятом году жизни перестало биться сердце ветерана. Память о нём навсегда сохранится в мыслях тех, с кем он работал, общался и жил.