Высший экономический суд Таджикистана не согласен с утверждениями иностранных инвесторов о том, что «в судах страны очень сложно оспаривать решения таджикских властей». В ВЭС пытаются доказать беспристрастность и непредвзятость при рассмотрении экономических споров.

В начале октября англоязычное издание Гонконга South China Morning Post опубликовало статью, где говорится о «множествах проблем», с которыми китайские инвесторы сталкиваются в Таджикистане.

В частности, гонконгский инвестор Джозеф Чан Нап-ки (Joseph Chan Nap-kee) заявил изданию, что оспаривать решения таджикских властей в судах страны очень сложно. Работая в горнорудной отрасли в Таджикистане, Джозеф Чан необоснованно был обвинен в неуплате налогов в размере 20 миллионов долларов. Ему трудно было найти адвоката в Таджикистане, поскольку «таджикские юристы рискуют потерять свои лицензии, если будут работать против правительства». «Суд мы полностью проиграли. Все они поддерживали свое правительство», - сказал Чан изданию South China Morning Post.

После перепечатывания "АП" некоторых частей этой публикации, Высший экономический суд Таджикистана подготовил опровержение, в котором говорится, что «гарантия судебной защиты, равенство всех перед законом и судом закреплено в Конституции Республики Таджикистан, судебная власть установлена как независимая ветвь государственной власти, вмешательство в судебной деятельности запрещено под угрозой ответственности».

«В целях обеспечения конституционных принципов независимости судей в процессе судебно-правовой реформы, который продолжается с 2007 года, в судебной системе произошли серьезные изменения, усовершенствовано законодательство, которое регулирует судебную деятельность в направлении обеспечения независимого, беспристрастного и непредвзятого рассмотрения дел», - говорится в опровержении.

В частности, продолжают в ВЭС, законодательством установлено право обращение в суд для обжалования и обсуждения решений, действий (бездействий) исполнительных органов государственной власти, должностных лиц и госслужащих. «Экономическими судами рассмотрены сотни дел из такой категории, по которым приняты законные и обоснованные решения», - утверждают в суде.

Отмечается, что в первом полугодии этого года экономическими судами рассмотрено 195 таких дел: 80 обращений были удовлетворены, 29 – частично удовлетворены, а 37 – отклонены. Что стало с оставшимися 49 обращениями, не уточняется.

Приведенных выше цифры, по мнению руководства ВЭС, вполне достаточно, чтобы доказать: в судебной практике существуют как случаи признания недействительными принятых исполнительными органами госвласти, должностными лицами и госслужащими решений, так и случаи отклонения обращений по признанию таких решений недействительными.