Американский рэпер Шон Комбс, выступающий под псевдонимом Дидди, признан самым высокооплачиваемым музыкантом 2017 года по версии журнала Forbes, пишет Медуза.

За отчетный период Дидди удалось заработать 130 миллионов долларов. Эта сумма складывается из доходов рэпера от концертного тура Bad Boy Family Reunion Tour, рекламного контракта с водкой Ciroc и продажи его коллекции одежды Sean John.

Второе место в списке заняла певица Бейонсе. Мировой концертный тур Formation World Tour в поддержку альбома Lemonade позволил заработать ей 105 миллионов долларов.

Замыкает тройку лидеров канадский рэпер Дрейк, заработавший 94 миллионов долларов. Его основные статьи доходов — турне Boy Meets World Tour и отчисления от стриминговых сервисов.

В десятке также оказались певец The Weeknd (92 миллиона долларов), группы Coldplay (88 миллионов долларов) и GunsʼN'Roses (84 миллиона долларов), Джастин Бибер (83,5 миллиона), Брюс Спрингстин (75 миллионов долларов), Адель (69 миллионов долларов) и Metallica (66,5 миллиона долларов).