Таджикская алюминиевая компания снизила производство алюминия почти на 23 процента в январе-октябре этого года по сравнению с этим же периодом 2016 года.

«Объём выпущенной компанией товарной продукции в течение 10 месяцев 2017 года составил 85,6 тысяч тонн на сумму 330,4 миллионов сомони», - сообщает министерство промышленности и новых технологий РТ.

В аналогичном периоде прошлого года ТАЛКО произвела более 110 тысяч тонн алюминия.

В министерстве подчеркивают, что компанией за указанный период переработано более 6,8 тысяч тонн алюминия, что на 1,6 тысяч тонн больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Согласно официальной статистике, за 10 месяцев нынешнего года Таджикистаном экспортировано алюминия и изделий из него на сумму 188 миллионов долларов. Это на 2,8 процентов или примерно на 5 миллионов долларов меньше показателя 2016 года.

Динамика алюминиевого производства в Таджикистане существенно снизилась с ноября 2016 года. Основной причиной снижения производства в Минэкономразвития и торговли связывают с аварией, произошедшей в электроэнергетической сети страны, когда вышли из строя электролизные ванны ТАЛКО.

Экономический ущерб алюминиевого гиганта от этой аварии Минпром оценивал примерно в 8 миллионов долларов.

В ТАЛКО утверждают, что располагают сегодня возможностью запустить дополнительно 98 электролизных ванн. Но...

Руководство компании отложило монтаж и запуск электролизеров до февраля наступающего года. И заявило ранее, что таким образом экономит электроэнергию в стране:

«Рассматриваем этот шаг в качестве конкретного вклада коллектива алюминиевого предприятия на призыв главы государства к населению страны предпринять все возможные меры для экономии электроэнергии в наступивший осенне-зимний период».

ТАЛКО является основным потребителем производимой в стране электроэнергии.