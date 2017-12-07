Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом помиловал 2700 осужденных. Об этом 6 декабря сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана, сообщает Фергана.

В агентстве подчеркивают, что речь идет именно о помиловании, а не об амнистии. Амнистия предусматривает освобождение заключенных, совершивших определенные виды преступлений или объединенных в некую группу (женщины, ветераны, иностранцы). Помилование является адресным, вопрос о прощении каждого заключенного решается индивидуально. Амнистии ранее проводились в Узбекистане регулярно (так, в октябре 2016 года были амнистированы 37,9 тысячи человек), а массовое помилование производится впервые.

С сентября 2017 года специальные комиссии выезжали в колонии, беседовали с заключенными, вникали в детали их уголовных дел. В итоге были выявлены 956 заключенных, которых стоит досрочно отпустить на свободу. Кроме того, помилование применят к 1744 гражданам, чье наказание не связано с лишением свободы. Члены комиссий пришли к выводу, что этих осужденных толкнули на преступление различные обстоятельства, они раскаялись в содеянном и встали на путь исправления.

Помилование приурочено к 25-й годовщине принятия Конституции Узбекистана. Юбилей будет отмечаться 8 декабря. Национальное информагентство отмечает, что решение о помиловании станет «еще одним ярким подтверждением гуманистической направленности демократических преобразований во всех сферах жизни государства и общества».

По информации Международного центра тюремных исследований (ICPS), по состоянию на 2017 год Узбекистан занимает 101-е место в мире по количеству заключенных. На 100 тысяч жителей в стране приходятся 150 заключенных, всего в местах лишения свободы содержатся 43900 человек.