Совместное предприятие «Узбекнефтегаза» и CNODC («дочки» Китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC) начало добывать газ на одном из месторождений Бухарской области Узбекистана. Об этом 6 декабря, как пишет ИА Фергана, сообщило издание «Sputnik Узбекистан».

Добыча газа стартовала на участке Ходжасаят Каракульского инвестиционного блока. Готовясь к работе, совместное предприятие провело капитальный ремонт трех скважин, пробурило две новых скважины, построило автоматизированный пульт управления.

В будущем совместное предприятие освоит еще два месторождения – Ходжадавлат и Восточный Алат. Они тоже будут переоборудованы. Там отремонтируют старые скважины, пробурят восемь новых, а также построят газопровод длиной 43 километра.

Совместное предприятие New Silk Road Oil And Gas было создано представителями Китая и Узбекистана в 2013 году. Как ожидается, после начала добычи газа на всех трех месторождениях в 2021 году предприятие будет добывать до 1 миллиарда кубометров газа в год. Это позволит производить около 6,5 тысяч тонн газового конденсата для продажи на внутреннем рынке, а также направлять газ на экспорт. Стоимость проекта составила около 400 миллионов долларов, часть из которых получена в виде кредитов под гарантии CNPC.

Сотрудничество «Узбекнефтегаза» и CNODC продолжается уже более десяти лет. В 2006 году компании договорились о проведении геологоразведочных работ на пяти инвестиционных блоках в Устюртском, Бухаро-Хивинском и Ферганском нефтегазовых регионах.

«Узбекнефтегаз» сотрудничает также с компаниями «Газпром» и «Лукойл» (Россия), Петровьетнам (Вьетнам), KNOC (Южная Корея), SASOL (ЮАР), а также с Консорциумом компаний по Аральскому проекту. В октябре 2017 года глава компании Алишер Султанов был назначен вице-премьером правительства Узбекистана.