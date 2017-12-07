И.о прокурора Гиссара Тохир Убайдуллаев после проверки заявления Бахриддина Рахмоналиева, который обвинял в смерти своего отца Джамолиддина Мансурова, бывшего главу указанного города, руководителя гиссарского Народного фронта и ряд сотрудников правоохранительных органов в убийстве своего отца муллы Абдурахмона Сафаралиева, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Об этом «АП» стало известно от источников в Генпрокуратуре Таджикистана.

В письме прокурора отказ мотивируется целым рядом причин, в том числе отсутствием состава преступления, сроком давности, разложением тела, смертью свидетелей и другими причинами.

В начале октября сын убитого в разгар гражданской войны в Таджикистане имама одной из мечетей Гиссара обвинил в убийстве своего отца бывшего главу Гиссарского района и экс-командира Народного фронта Гиссарского района, экс-мэра Душанбе, экс-вице-премьера страны, экс-вице-спикера нижней палаты парламента республики, ныне пенсионера Джамолиддина Мансурова.

5 октября по заявлению Бадриддина Сафаралиева следователи местной прокуратуры и милиции произвели эксгумацию останков его отца.

Был также допрошен Джамолиддин Мансуров, который заявил о своей непричастности к убийству муллы Абдурахмона. Он также заявил, что не был знаком с домулло Абдурахмоном, и не приглашал его к себе в указанный период, более того, в конце декабря 1992 года он находился в отъезде, чему нашлись свидетели.

Поиск виновных не приведет к единству

Комментируя данный вопрос в интервью «АП», таджикский политолог и журналист Нурали Давлат отметил, что ему не хотелось бы акцентировать внимание на данном конкретном случае, потому что Бахриддин Сафаралиев, как ему известно, намерен обжаловать постановление прокурора.

Эксперт считает, что сегодня необходимо очень взвешенно и осторожно подходить к освещению преступлений, совершенных в годы гражданской войны.

«Нельзя подогревать страсти в поисках сенсаций, так как эта трагическая страница в истории таджикского народа. Более того, нельзя исключить и то, что развитие данного дела может послужить примером для родственников других жертв гражданской войны», - уверен Давлат.

На протяжении многих лет после подписания Общего соглашения о мире в 1997 году, гражданскую войну многие называли братоубийственной, и, на взгляд эксперта, это соответствует действительности.

По его мнению, поводом к открытому гражданскому противостоянию послужил массовый психоз, начавшийся после распада СССР. Кульминация этого психоза приходится на 1992 год, когда начались вооруженные столкновения между противоборствующими сторонами.

«Точную характеристику этому периоду дал и.о. президента РТ, председатель Верховного совета Акбаршо Искандаров в ноябре 1996 года на 16-ой сессии Верховного совета. Он тогда отметил, что в 1992 году таджики показали «первобытную жестокость и политическую дикость», и что «насилие и убийства стали, чуть ли, не нормой жизни при выяснении отношений между людьми», - отметил Давлат.

«Эта аксиома: насилие порождает насилие. Одни начинают, другие отвечают, а потом обе стороны будут мстить. Разница только в том, кто больше. Я на все сто процентов за то, чтобы на скамью подсудимых посадили всех, кто совершал преступления в годы гражданской войны, особенно тех, кто убивал мирных граждан. Сегодня трудно найти семью в Хатлонской области, ГБАО, РРП, которая не пострадала во время гражданской войны», - подчеркивает эксперт.

Однако, считает Давлат, «сегодня, спустя 25 лет, поиск виновных не будет способствовать национальному единству».

«Гражданская война отбросила нас назад на десятилетия не только в экономическом плане, она сильно ударила также по национальному самосознанию. Причина в том, что в гражданской войне таджики, в первую очередь, воевали друг против друга. Наш конфликт, помимо других причин, имел также региональный характер. Эта аксиома, что спустя 25 лет сбор объективных доказательств по преступлениям, совершенным в годы гражданской войны, не простая задача. Для этого необходимы профессионалы, время и средства. Необходимо также учесть наш менталитет. Мне кажется, что спустя столько лет трудно будет найти объективных свидетелей. Последние, в основном будут давать показания только против тех подозреваемых, которые во время гражданской войны находились по ту сторону баррикады, или по причине кровной мести», - говорит эксперт.

Также Нурали Давлат считает, что простые обыватели со временем забывают многое, поэтому использовать их в качестве свидетелей, особенно когда речь идет об убийстве отдельных людей, не дает должных результатов.

«Непосредственные участники первого раунда мирных переговоров, состоявшихся в апреле 1994 года под эгидой ООН, не раз в своих воспоминаниях утверждали, что конструктивный диалог начался, когда переговорщики перестали вспоминать прошлые обиды. Ведь недаром 27 июня 1997 года вместе с Общим соглашением о мире президент Республики Таджикистан и Комиссия по национальному примирению подписали «Акт о всепрощении», в котором говорится:

«Мы прощаем всех тех, которые в процессе военного и политического противостояния брали в руки оружия и воевали друг против друга. Да простят противостоявшие и противоборствовавшие нанесенные друг другу физические и душевные раны, взаимные обиды и пусть взаимопомощью в возрождении разрушенного, созиданием во имя процветания Таджикистана, опекой сирот и вдов, заботой об инвалидах и пожилых восстановятся в обществе добрые и уважительные отношения. Да будут прокляты Аллахом и народом, и предстанут перед судом те, кто будет мстить, преследовать за содеянное в годы противоборства».