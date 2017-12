Tajikistan’s national budget for 2018 projects expenditure of more than 1.1 billion somoni (equivalent to 125 million U.S. dollars) for the external debt service, which is equal to 1.6 percent of the country’s gross domestic product.

