Президент Нурсултан Назарбаев призвал отечественные компании вернуть в Казахстан утекшие за рубеж капиталы и пригрозил, что в противном случае он «сделает это сам». Как заявил Назарбаев во время общенационального телемоста по случаю Дня индустриализации в республике, эти деньги должны быть инвестированы в Казахстан, где будет обеспечена их сохранность, передает Informburo.kz, на который ссылается Фергана.

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«Смотрите, 18 отечественных компаний удерживают 12,5 млрд долларов за рубежом. Они бы помогли нашей экономике, работали бы на Казахстан. «Тенгиз Шевройл» — 4,5 млрд долларов. Там государство имеет солидный пакет акций, можем влиять. НК «КазМунайГаз» — 3 млрд долларов, РД «КазМунайГаз» — 2 млрд долларов, Азиатский газопровод — более миллиарда долларов, газопровод «Бейнеу-Шымкент» — 100 млн долларов и так далее. Почему вы так делаете? Зарабатывая на казахстанских ресурсах, работая у нас, держите деньги там? Почему эти деньги не работают на Казахстан, на инвестиции?» — цитирует президента «Казинформ».

По его словам, только за первое полугодие «компании, подконтрольные государству, увеличили удерживаемые за рубежом средства с 2 до 6 млрд долларов».

«В сегодняшней жизни вот в такой турбулентности законов вы потеряете деньги, которые держите за «бугром». Разве не видите, в условиях санкций никто вам не поможет. Возвращайте деньги и держите в Казахстане. Какая гарантия вам нужна — законы, указы? Я это сделаю. Если не сделаете – предупреждаю при всём Казахстане, – тогда я по-другому буду работать, как возвратить эти деньги. Но вас уже тогда не будет», — предупредил Назарбаев.

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Глава государства поручил правительству взять этот вопрос на контроль и принять меры, чтобы деньги, хранящиеся в других странах, были возращены в Казахстан.

«Бакытжан Адбирович, с завтрашнего дня начинайте разработку приоритетных законов (...), чтобы сюда вернули. Я проводил легализацию, чтобы вы спокойно привлекли деньги сюда и гарантировали, что никто не тронет. Три легализации было, хоть кого-нибудь копнули? Хоть кого-нибудь привлекли к ответственности? Никого», – сказал Назарбаев, обращаясь к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.

Президент объяснил, что хранить средства в Казахстане надёжнее и безопаснее.

«Хватит баловаться. Заигрались — накупили яхт, имеют в других странах коттеджи, дома. Мы еще никого не проверяли, хотели дать возможность заработать. Но вы не забывайте, что это сделала вам страна, так давайте в эту страну вкладывать деньги. Я предупреждаю. Если не разберётся премьер-министр, я сам этим займусь. Безопаснее деньги держать здесь, дома. Мы обеспечим их цельность и сохранность», – заверил президент.

Проблему незаконного вывода капитала в офшорные зоны двумя месяцами ранее поднимал депутат Мажилиса (парламента) Азат Перуашев. По его данным, отток капитала в офшоры за первые 20 лет независимости составил 140 млрд долларов. Выведенные из страны средства, «как правило, имеют коррупционное происхождение», считает депутат. «Например, когда госкомпания приобретает медицинское оборудование по цене в четыре раза дороже казахстанской цены с оплатой через Маршалловы острова, на что указывалось в одном из отчётов Счётного комитета. Эти деньги теряются для нашей страны, не инвестируются в экономику, не создают продукцию и рабочие места», – сказал Азат Перуашев. Объём таких потерь, по его словам, «просто потрясает» и сопоставим с годовым ВВП всей республики.