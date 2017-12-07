Президент Нурсултан Назарбаев призвал отечественные компании вернуть в Казахстан утекшие за рубеж капиталы и пригрозил, что в противном случае он «сделает это сам». Как заявил Назарбаев во время общенационального телемоста по случаю Дня индустриализации в республике, эти деньги должны быть инвестированы в Казахстан, где будет обеспечена их сохранность, передает Informburo.kz, на который ссылается Фергана.

«Смотрите, 18 отечественных компаний удерживают 12,5 млрд долларов за рубежом. Они бы помогли нашей экономике, работали бы на Казахстан. «Тенгиз Шевройл» — 4,5 млрд долларов. Там государство имеет солидный пакет акций, можем влиять. НК «КазМунайГаз» — 3 млрд долларов, РД «КазМунайГаз» — 2 млрд долларов, Азиатский газопровод — более миллиарда долларов, газопровод «Бейнеу-Шымкент» — 100 млн долларов и так далее. Почему вы так делаете? Зарабатывая на казахстанских ресурсах, работая у нас, держите деньги там? Почему эти деньги не работают на Казахстан, на инвестиции?» — цитирует президента «Казинформ».

По его словам, только за первое полугодие «компании, подконтрольные государству, увеличили удерживаемые за рубежом средства с 2 до 6 млрд долларов».

«В сегодняшней жизни вот в такой турбулентности законов вы потеряете деньги, которые держите за «бугром». Разве не видите, в условиях санкций никто вам не поможет. Возвращайте деньги и держите в Казахстане. Какая гарантия вам нужна — законы, указы? Я это сделаю. Если не сделаете – предупреждаю при всём Казахстане, – тогда я по-другому буду работать, как возвратить эти деньги. Но вас уже тогда не будет», — предупредил Назарбаев.

Глава государства поручил правительству взять этот вопрос на контроль и принять меры, чтобы деньги, хранящиеся в других странах, были возращены в Казахстан.

«Бакытжан Адбирович, с завтрашнего дня начинайте разработку приоритетных законов (...), чтобы сюда вернули. Я проводил легализацию, чтобы вы спокойно привлекли деньги сюда и гарантировали, что никто не тронет. Три легализации было, хоть кого-нибудь копнули? Хоть кого-нибудь привлекли к ответственности? Никого», – сказал Назарбаев, обращаясь к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.

Президент объяснил, что хранить средства в Казахстане надёжнее и безопаснее.

«Хватит баловаться. Заигрались — накупили яхт, имеют в других странах коттеджи, дома. Мы еще никого не проверяли, хотели дать возможность заработать. Но вы не забывайте, что это сделала вам страна, так давайте в эту страну вкладывать деньги. Я предупреждаю. Если не разберётся премьер-министр, я сам этим займусь. Безопаснее деньги держать здесь, дома. Мы обеспечим их цельность и сохранность», – заверил президент.

Проблему незаконного вывода капитала в офшорные зоны двумя месяцами ранее поднимал депутат Мажилиса (парламента) Азат Перуашев. По его данным, отток капитала в офшоры за первые 20 лет независимости составил 140 млрд долларов. Выведенные из страны средства, «как правило, имеют коррупционное происхождение», считает депутат. «Например, когда госкомпания приобретает медицинское оборудование по цене в четыре раза дороже казахстанской цены с оплатой через Маршалловы острова, на что указывалось в одном из отчётов Счётного комитета. Эти деньги теряются для нашей страны, не инвестируются в экономику, не создают продукцию и рабочие места», – сказал Азат Перуашев. Объём таких потерь, по его словам, «просто потрясает» и сопоставим с годовым ВВП всей республики.