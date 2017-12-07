Чемпион Таджикистана столичный «Истиклол» начнет свое выступление в розыгрыше Кубка АФК-2018 с домашнего матча. Соперником душанбинского клуба в первом туре группового этапа будет победитель пары плей-офф, сообщает официальный сайт ФФТ.

Отмечается, что в случае если обладатель Кубка Таджикистана «Худжанд» сможет пробиться в групповую стадию турнира, то «Истиклол» в дебютном поединке в Кубке АФК-2018 7 марта сыграет против худжандцев.

Помимо «Истиклола» с групповой стадии турнира в борьбу вступят чемпион Кыргызстана ошский «Алай» и победитель чемпионата Туркменистана, который определится на днях. Еще один участник группового раунда в Центральной зоне станет известен по итогам игр плей-офф.

Вице-чемпион и обладатель Кубка Таджикистана «Худжанд» в Кубке АФК-2018 сыграет с раунда плей-офф. Его соперником на этой стадии турнира будет победитель предварительного раунда, где встретятся обладатель Кубка Кыргызстана бишкекский «Дордой» и серебряный призер чемпионата Туркменистана.

Свой первый матч в рамках плей-офф Кубка АФК «Худжанд» проведет на выезде 13 февраля, а ответный поединок проведет 20 февраля в Худжанде.

Групповой этап Кубка АФК-2018 в Центральной зоне начнется 7 марта, а завершится 16 мая. В следующую стадию турнира выйдет только победитель группы.

После завершения группового этапа будут сыграны интерзональные полуфиналы и финалы, а затем уже главный, финальный поединок, который пройдет 27 октября.