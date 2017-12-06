Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани выступил на узбекском языке по итогам двусторонних переговоров с Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте 5 декабря, сообщает УзА. По завершении переговоров президент Ашраф Гани выступил на узбекском языке.



Шавкат Мирзиёев приветствовал это заявление афганского коллеги на узбекском и отметил, что это свидетельствует о близости истории, языка и культуры двух народов, пишет CA-NEWS (UZ).

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани считает переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, состоявшиеся в Ташкенте, успешными.

"Афганистан хочет быть надежным торгово-экономическим партнером Узбекистана, расширять взаимовыгодные контакты, создавать новые совместные предприятия", - подчеркнул А.Гани.



Он выразил благодарность президенту Узбекистана за поддержку Афганистана. "Мы высоко ценим вашу поддержку", - сказал он, обращаясь к президенту Узбекистана. Он пригласил Мирзиёева посетить Афганистан с визитом.

По итогам переговоров было подписано 20 документов, направленных на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научно-образовательной и других сферах.

Среди них — документы по созданию совместной комиссии по вопросам безопасности, правовому содействию по гражданским, семейным и уголовным делам, строительству линии электропередачи «Сурхон – Пули Хумри» и железной дороги «Мазари Шариф – Шибирган – Маймана – Герат», а также сотрудничеству в сфере перевозки грузов и таможенного дела.

Также в ходе визита было подписано более 40 экспортных контрактов на общую сумму свыше $500 млн, согласно которым Узбекистан будет поставлять в Афганистан электроэнергию, сельскохозяйственную и фармацевтическую продукцию, а также строительные материалы и транспортные средства.

На встрече с представителями СМИ главы двух стран подчеркнули, что подписанные документы буду служить дальнейшему укреплению взаимовыгодных и долгосрочных отношений между Узбекистаном и Афганистаном.

Президент Афганистан Мохаммад Ашраф Гани вместе с премьер-министром Узбекистана Абдуллы Арипова посетили Ташкентский завод сельскохозяйственной техники. Делегация Афганистана осмотрела производимые в РУ легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственную, бытовую технику и другие промышленные товары.



"В знак искренней дружбы между нашими странами от имени Республики Узбекистан Афганистану переданы в дар 25 автобусов марки "Isuzu" и 3 современных трактора марки “New Holland”, произведенных в Узбекистане", - сообщает пресс-служба президента Узбекистана.