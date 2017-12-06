Компания Tcell ежегодно принимает практикантов, стажеров и волонтеров из числа молодежи для прохождения учебной практики и получения опыта работы в передовой телекоммуникационной компании. Как социально ответственная компания, Tcell часто принимает участие в образовательных проектах и проводит собственные. За год компанией проводится в среднем от 60 до 100 образовательных мероприятий, в каждом из которых участвуют молодые и активные люди.

В студенчестве амбициозные планы о будущей блестящей карьере часто сочетаются с отсутствием специального теоретического и практического опыта. Приглашая молодых людей – студентов и выпускников на учебную и производственную практику, Tcell дает им возможность получить практические знания и навыки, участвовать в деятельности компании наряду с сотрудниками. После прохождения практики, в настоящий момент некоторые из практикантов ведут собственный бизнес, некоторые продолжают учебу за рубежом, некоторые смогли трудоустроиться в компании.

Tcell

Шахноза Курбоншоева, которая в настоящее время стажируется в компании в качестве волонтера, получила шанс вести собственный проект, направленный на развитие бренда. «Для меня работа в Tcell – это не только уже приобретенный опыт в компании, но и постоянная мотивация, самореализация и стремление развиваться с каждым днём в своей сфере деятельности. На мой взгляд, Tcell – идеальное место для раскрытия потенциала начинающих специалистов своего дела» - делится Шахноза.

В сентябре текущего года завершился инновационный и технологичный проект, проводившийся компанией Tcell на протяжение трех летних месяцев – Digital Camp. В цифровом лагере приняли участие около 50 молодых амбициозных людей, с собственными идеями для стартапов. Недели интенсивных тренингов на самые актуальные темы, общение с профессионалами разных сфер бизнеса, включая сотрудников компании с многолетним опытом, практические занятия и советы – все это создало необходимую почву для создания технологичных решений для идей участников.

Tcell

В Digital Camp участвовал молодой человек, раннее стажировавшийся в Tcell – Дильшод Халимов. Он выступил со своей идеей, и за время тренингов под руководством наставников, сумел создать качественный продукт – веб-сайт https://hunar.tj/, который занял на проекте 2 место. В данное время идея растет и развивается, Дильшод расширяет сеть контактов и проводит маркетинговые акции.

Специалисты компании часто выступают спикерами и менторами на различных образовательных тренингах и мероприятиях, делятся своим опытом и помогают молодым предпринимателям, студентам и активистам получить новые знания. Так, на недавно прошедшем Startup Weekend Tajikistan, выступил ментором Генеральный директор Tcell Озодхон Давлатшоев. Он поделился с участниками «бизнес-секретами» из собственного опыта и работал с участниками над совершенствованием их идей.

Tcell

Представители компании регулярно проводят образовательные экскурсии в офисы компании. В Согдийском филиале проходят учебные туры для студентов Политехнического Института Худжанда, во время которых студенты – будущие инженеры знакомятся с работой телекоммуникационной компании на практике. Ученики старших классов в Душанбе проходят учебный тур в головном офисе компании в Душанбе. Их встречают представители всех департаментов, и рассказывают и о своей повседневной работе. В конце экскурсии школьники участвуют в интерактивном уроке о правильных, полезных и безопасных способах использования сети, правилах поведения в Интернете, а также, как избежать угроз и опасностей в сети. Такие экскурсии прошли уже около 130 студентов в Худжанде и 180 школьников в Душанбе.

Tcell

Предоставляя молодежи возможности приобрести определенные навыки и умения, пройти производственную практику, вести свои проекты, участвовать в практических занятиях, семинарах и экскурсиях, Tcell выполняет важную социальную функцию – вклад в развитие и образование молодежи.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.