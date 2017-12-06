Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана сегодня без обсуждений единогласно поддержал подготовленный правительством республики проект поправок в Уголовный кодекс страны, которые должны устранить имеющиеся разночтения в вопросе несения ответственности за нарушения правил пожарной безопасности.

Как отметил в своем выступлении по данному вопросу заместитель министра внутренних дел Таджикистана Абдулло Навджуванов, согласно поправкам в УК РТ наказание по этой статье будет в виде штрафа и лишения свободы, а из АК РТ это статья будет удалена.

А. Навджуванов отметил, что за последнее десять лет в стране за аналогичные правонарушения к уголовной ответственности привлечены 93 человека, а к административной ответственности 176 человека.

«Получается, за одно и то же правонарушение кто-то получил уголовное наказание, а кто-то административное», - отметил Навджуванов.

После принятия вышеназванных поправок за нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению (если это совершено в течение года после применения административного наказания), граждане наказываются штрафом в размере от пятисот до восьмисот показателей для расчётов или лишением свободы на срок до трех лет.

Соответственно, из Кодекса об административных правонарушениях Таджикистана статья за нарушения правил пожарной безопасности, где предусмотрен штраф физических лиц в размере от трех до пяти, должностных лиц - от пятнадцати до двадцати и юридических лиц - от сорока до пятидесяти показателей для расчетов, будет удалена.