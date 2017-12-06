Фильм «Сибирские таджики» занял 3 место в номинации "Поколение мультимедиа" на IX Всероссийском конкурсе "СМИротворец - 2017", который проходил в конце ноября в Москве. Он также получил специальную награду на окружном этапе конкурса «СМИротворец».

Всего в конкурсе было заявлено 9113 работ и из них 36 прошли в финал и стали победителями и призёрами в разных номинациях.

Режиссер фильма, выпускница факультета ТВ Сибирского федерального университета (СФУ) Екатерина Дашкевич, и корреспонденты, представители Красноярской национально-культурной автономии таджиков «Ватан» Афзал Сатторов и Курбон Хакимов, рассказывают в своем проекте о том, что таджики в Красноярске - это студенты красноярских вузов, успешные спортсмены, врачи, бизнесмены.

Фильм начинается с опроса, где сибиряки говорят о том, кто такие таджики.

Далее рассказывается история таджиков, которые когда-то приехали в Сибирь, и остались здесь жить и работать. Свою историю рассказывает спортсмен и тренер по смешанным единоборствам Давлат. Почетных званий мастера спорта и чемпиона России добился в смешанных единоборствах, но хвастаться этим не любит.

«Все думают, что если ты таджик, то ты должен быть грязным и не должен разговаривать. Они видят бедный народ, который вынужден ехать сюда и работать», - говорит он.

Далее врач-хирург Даврон Джурабоевич рассказывает о своей жизни, говорит о том, чтобы молодежь не жалела времени и сил на учебу, на изучение языков и обязательно прислушиваться к старшим.

«Мы дети, рожденные в Советском Союзе. Поэтому для меня Россия родная страна», - рассказывает он. В 2006 году врач приехал в Красноярский Край повышать квалификацию и так и остался.

«Медицина везде одна, больные везде одинаковые, я быстро вник в работу и до сих пор работаю в Поликлинике №12 в Красноярске», - рассказывает он.

На странице YouTube ТВ СФУ приводится такое описание фильма: «фильм рассказывает о том, как закаляется характер, когда из жаркого Таджикистана, попадаешь в ледяную Сибирь, и о том, как формируется по-восточному мудрый и по-сибирски сильный духом "сибирский таджик". Уехать из родительского дома, для того чтобы учиться или работать - решение не из легких. Перед молодыми ребятами стоит задача адаптироваться в новой среде, сохранив при этом свои традиции».

На своих страницах в Фейсбук авторы фильма выражают благодарность Гильдии межэтнической журналистики и её президенту Маргарите Лянга.

«Теперь о сибирских таджиках знают во всей России. Эта победа посвящается всем героям фильма, родному Таджикистану и Красноярску, а также всем тем, кто поддерживал и верил в нас», - пишут они.

Мы в свою очередь также поздравляем ребят с признанием и победой и желаем им дальнейших успехов в их работе.