Родные экс-министра промышленности Таджикистана и известного таджикского предпринимателя Зайда Саидова, который приговорён к 29 годам тюремного заключения, обеспокоены состоянием его здоровья.

Они каждую неделю отправляет отцу посылки с лекарствами от кашля и простуды.

«Мы обеспокоены состоянием здоровья отца. Уже почти два месяца мы каждую неделю отправляем посылки с лекарствами от простуды. При встречах он не жалуется на здоровье, но при этом кашляет и по его внешнему виду видно, что он болен и страдает», - сообщил «АП» Хайрулло Саидов, сына Зайда Саидова.

Он также сообщил, что «о плохом состоянии отца рассказывают и заключенные, которые освобождаются из этой тюрьмы».

Между тем, как сообщает ИА «Фергана», в отношении Зайда Саидова применяется пытка под условным названием «Склонка»: с 6 утра до 9 вечера осужденного периодически выводят из камеры и оставляют на 2 часа под открытым небом, несмотря на холод и снег зимой и палящее солнце летом. Нередко это сопровождается избиениями и издевательствами со стороны надсмотрщиков.

По данным источника "Ферганы", хотя работники тюрьмы знают, что Саидов инвалид, его включили в список людей, которые могут совершить побег, поэтому он находится под особым давлением тюремных надзирателей.

«Мы тоже слышали про пытки, но доказательств у нас нет, как я уже сказал, отец не жалуется. Мы со своей стороны тоже проверяем эти слухи», - сказал Хайрулло Саидов.

Напомним, 11 августа 2015 года Зайда Саидова приговорили к 20 годам лишения свободы за экономические преступления. Учитывая прежний приговор от 2013 года, ему придется просидеть за решеткой в целом 29 лет. Все его имущество и имущество детей было конфисковано. Также суд приговорил его к выплате штрафа в 34 млн. сомони.

Обвинение было вынесено по статьям 340 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), статья 314 (злоупотребление должностными полномочиями), 245 (присвоение или растрата), статья 262 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), статья 292 (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с юридического лица) и 250 (вымогательство).

Зайд Саидов осужден за приписывание бюджетных средств при строительстве «Душанбе-Плаза» строительной компанией «Тодж-Сохтмон Байналмиллал», учредителем которой является его сын Хайрулло Саидов, а также в присвоением денег со строительства нового здания восьмой школы в Душанбе, подделке документов и незаконной приватизации и продажи правительственных объектов, как «Точик-Азот», «Гулистон», «Абрешим», «Электроника-М» и «Учебно-производственный центр».