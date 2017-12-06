В Казахстане выпущены банковские карты, соответствующие принципам и нормам шариата, сообщает ИА "Фергана".

О выпуске халяльных карт объявил Исламский банк Al Hilal. Эти карты не предусматривают начисления вознаграждения за остаток средств – то есть позволяют клиентам не нарушать запрет на взимание процента (риба). Кроме того, картой нельзя оплачивать товары и услуги, не соответствующие шариату. В частности, владелец карты не сможет пользоваться ею в развлекательных заведениях, в казино, букмекерских конторах, в магазинах, специализирующихся на продаже табака и алкоголя.

Пока халяльную карту могут получить жители только трех казахстанских городов – Астаны, Алма-Аты и Шымкента. Однако в будущем планируется сделать ее доступной для всех жителей Казахстана. Карта предусматривает оплату товаров и услуг в Казахстане и за границей с кэшбеком в размере от 0,5% до 1%. Также ее можно использовать для платежей в интернете и для перевода средств на другие карты. Пополнить карту можно путем перевода с другой карты, а также в филиале Al Hilal либо через банкоматы Казкоммерцбанка.

Банк Al Hilal работает в Казахстане с 2010 года, но долгое время сотрудничал только с корпоративными клиентами, занимаясь в основном кредитованием бизнеса. Первое отделение для работы с розничными клиентами банк открыл лишь в августе 2017 года. В отделении граждане могут открыть счета. В банке отмечают, что выпуск дебетовых карт – это следующий логичный шаг в начале работы с физическими лицами.

При открытии первого отделения для работы с гражданами Al Hilal также старался соблюдать нормы шариата. «Клиенты нашего банка открывают у нас инвестиционные счета, то есть они участвуют вместе с акционерами в нашем оборотном капитале, поэтому мы им не платим проценты, а делимся прибылью», – рассказал журналистам издания «Курсив» финансовый директор банка Айдын Таиров. Правда, инвестиционные счета не предусматривают страхования в Казахстанском фонде гарантирования депозитов. «Мы понимаем, что такой подход может вызвать опасения людей, но обратите внимание на рейтинг финансовой группы Al Hilal. Мы находится на уровне А+. Это самый высокий рейтинг в Казахстане», – заявил Таиров.

При этом анонимные источники в банке рассказали «Курсиву», что большинство сотрудников организации – светские люди. «Посмотрите на нашего председателя правления. Он, скорее всего католик», – отметил один из сотрудников, пожелавший сохранить анонимность.