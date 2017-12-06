АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

С 6 декабря в Таджикском государственном академическом Театре оперы и балета имени Садриддина Айни в честь 100-летия композитора Сулеймана Юдакова будет представлена оперетта «Проделки Майсары». Начало 16:00.

6 декабря в суде столичного района Сино состоится судебное слушание по иску о взыскании морального вреда за неэффективное расследование уголовного дела, связанного со смертью 23-летнего Умара Бободжанова. Начало 9:00

6 декабря в Душанбе стартует 26-й по счету традиционный зимний турнир по футзалу, посвященный памяти известного в прошлом игрока «Ирригатора», «Вахша» и «Памира» Александра Кирсанова. Турнир будет проходить среди любителей, профессионалов и ветеранов в манеже рядом с Центральным стадионом Душанбе и в спорткомплексе «Динамо»

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 ДЕКАБРЯ

2002 – впервые Всемирный банк принял решение о выделении гранта в размере $ 800 000 для реализации программы сокращения бедности в Душанбе

2007 - В Курган-Тюбе прошел таджикско-афганский бизнес-форум.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 ДЕКАБРЯ

1925 – родился мастер танцев Хочиумар Косимов

1930 - родился заслуженный юрист Таджикистана Бобохон Иномов

1931 – родился исполнитель народных песен, Народный гафиз Таджикистана Ризвоншо Игмолшоев.

1940 – родился деятель библиотечной науки РТ, доцент, директор Национальной библиотеки РТ им. Фирдавси (1987-1998 г.) Сохибназар Гаибназаров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем -1+4, в горах ночью 11-16 мороза, днем 2-7 мороза.

По Хатлонской области- Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 2-7 тепла, в предгорьях ночью 7-12 мороза, днем -2+3.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, днем 6-11 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 1-6 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 1-6 мороза.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 4-6 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер восточный 2-7, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем -1+1.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 4-6 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 2-4 тепла.