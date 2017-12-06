Наибольшим доверием пользуются Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев.

Среди президентов стран СНГ наибольшим доверием у россиян пользуются Александр Лукашенко (62%) и Нурсултан Назарбаев (56%), наименьшим — Шавкат Мирзиёев (3%), Эмомали Рахмон (3%) и Петр Порошенко (1%).

Другим главам государств выказывают доверие от 4% до 12% россиян, в том числе Алмазбеку Атамбаеву — 5% (опрос проводился в середине ноября этого года, до вступления в должность нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова), Гурбангулы Бердымухамедову — 4%.

Такие данные получены по результатам ежегодного социологического опроса «Партнеры России на постсоветском пространстве», проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россиянам было предложено ответить на вопросы о том, как они оценивают успешность стран СНГ, какую из них хотели бы видеть партнером России, где лучше всего обеспечены права русскоязычного населения, и кому из лидеров государств они оказывают наибольшее доверие.

Белоруссия и Казахстан среди стан-членов СНГ остаются для россиян самыми стабильными и успешными, вызывающими доверие, надежными партнерами. Так, Белоруссию к числу наиболее успешных и стабильных государств причисляют 60% респондентов (в 2016 году — 68%), Казахстан — 41% (в 2016 году — 51%). В первую пятерку, но с заметным отрывом, также входят Армения (16%), Азербайджан (14%), Грузия (10%).

Белоруссию (64%) и Казахстан (57%, исторический максимум) россияне называют главными партнерами России на мировой арене (из стран СНГ).

По критерию обеспечения прав русскоязычного населения Белоруссия (66%) и Казахстан (38%) вновь лидируют.

Другие страны остаются далеко позади: Армения (11%), Азербайджан (6%), Молдавия (6%), Грузия (6%), Киргизия (5%), Узбекистан (5%), Украина (5%), Таджикистан (4%), Туркменистан(2%).

В основу исследования ВЦИОМ положен телефонный опрос 1200 респондентов в разных регионах России.