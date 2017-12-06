Кыргызстан отзовет направленные во Всемирную торговую организацию (ВТО) и Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) жалобы на действия Казахстана, и это тоже стало частью процесса урегулирования ситуации на киргизо-казахской границе, сообщает ИА "Фергана".

Напомним, что обострение отношений между двумя странами началось в октябре этого года, незадолго до президентских выборов в Киргизии: действующий президент Атамбаев нелестно высказался в адрес президента Казахстана Назарбаева, Казахстан выставил блок-посты на границе, парламент Кыргызстана денонсировал соглашение с Астаной о получении 100 млн долларов, которые должны были пойти на закупку оборудования для приведения границ Кыргызстана в соответствие с требованиями ЕАЭС (членом которого Киргизия является). В результате развивающегося конфликта на границе фуры сутками ожидали контрольного досмотра.

В конце ноября на встрече в Минке новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев договорились урегулировать ситуацию на границе. Вице-премьер правительства Кыргызстана Толкунек Абдыгулов сообщил сегодня журналистам, что в Астане была подписана дорожная карта, которая включает в себя 50 пунктов и восемь разделов и касается и внешней торговли, и таможенного дела, и налогового администрирования, ветеринарии, карантина растений, транспорта и пограничного взаимодействия, сообщает ИА 24.kg. Ранее заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Мамин сообщил, что киргизская сторона взяла на себя обязательства по осуществлению надлежащего контроля в сферах пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования в полном соответствии с требованиями ЕАЭС.

А это значит, что Бишкеку все же понадобится где-то взять 100 миллионов долларов на оборудование границ, от получения которых от Астаны Киргизия с такой помпой отказалась.

После подписания дорожной карты на границе исчезли километровые заторы. Как сообщает Закон.kz, пересекать границу стало намного легче.