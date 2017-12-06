Всемирная продовольственная программа (WFP) ООН совместно с Микрокредитной депозитной организацией «ИМОН Интернешнл» и партнеров преступает к реализации первого совместного проекта по оказанию финансовой помощи Таджикистану.

Цель проекта - обеспечить устойчивость и одновременно улучшить продовольственную безопасность сообществ, которые испытывают уязвимость от повторных стихийных бедствий, сообщили в представительстве WFP в Таджикистане.

В качестве участников проекта были отобраны 500 представителей уязвимых групп в районах Шахритус и Джалолиддин Балхи (Хатлонская область).

Участники проекта будут привлечены к оплачиваемой работе по ремонту дорог, реабилитации, очистке и восстановлению каналов и других объектов водоснабжения. В результате будет восстановлено 340 гектаров орошаемых земель и восстановлено 3200 метров оросительных каналов.

Фото представительства WFP в РТ

Согласно проекту, каждый работник будет получать по 440 сомони в месяц (работа оплачивается по завершении 25 рабочих дней).

«Всемирная продовольственная организация ООН поддерживает национальную стратегию продовольственной безопасности и вносит свой вклад в деле поддержки уязвимых слоев населения и удовлетворения их приоритетных потребностей», - говорит страновой директор WFP в Таджикистане Паоло Маттей.

В будущем WFP и ее партнёры намерены реализовать этот проект еще в 20 районах Таджикистана.

Фото представительства WFP в РТ

WFP крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая ежегодно оказывает помощь более 80 млн людям в 80 странах мира. Она использует продовольственную помощь в целях содействия экономическому и социальному развитию.