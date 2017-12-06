Дорогие мобильные телефоны были конфискованы в столичном торговом центре «Таджикистан»

Таможенники Душанбе изъяли из продажи в столичном торговом центре «Таджикистан» более 90 дорогостоящих мобильных телефонов. Общая стоимость конфискованного товара составляет почти 30 тысяч долларов, сообщает пресс-центр таможенного ведомства.

По данным источника, сотрудниками регионального управления Таможенной службы по городу Душанбе задержан гражданин Х. Ш., который наладил в торговом центре «Таджикистан» реализацию мобильных телефонов без соответствующих документов.

«В ходе таможенной проверки у задержанного было обнаружено 92 единицы мобильных телефонов Samsung Galaxy и Huawei. Общая стоимость задержанного товара оценивается от 251 тысяч до 262 тысяч сомони (около 30 тысяч долларов)», - сообщил источник.

По данному факту возбуждено административное дело.