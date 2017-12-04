Таджикистан в рейтинге процветания-2017 находится на 102-м месте среди 149 стран мира. Данный рейтинг ежегодно проводится британским аналитическим центром The Legatum Institute.

Согласно анализу Института, наиболее высокие показатели Таджикистан получил по таким критериям рейтинга, как «безопасность и защищенность» (49-ое место), «образование» (54), «здравоохранение» (80).

Сравнительно низко республика разместилась в разделе «личная свобода» (138-ое место).

В прошлогоднем рейтинге процветания Таджикистан занимал 100-е место.

Таджикистан в нынешнем рейтинге находится рядом с Россией (101-ое место) и Замбии (103-ое место).

Казахстан находится на 72-ом, а Кыргызстан – на 82-ом месте. Узбекистан и Туркменистан в рейтинге отсутствуют.

Возглавляют рейтинг Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия, а замыкает его – Йемен.

Индекс процветания стран мира составляется ежегодно с 2006 года британским аналитическим центром The Legatum Institute.

Индекс процветания стран мира Института Legatum - это комбинированный показатель, измеряющий достижения стран с точки зрения их благополучия и процветания. Индекс составляется на основе множества показателей, отражающих различные аспекты жизни общества и параметры общественного благосостояния. Индекс ставит своей целью изучение общественного благополучия и его развитие в глобальном масштабе.