В редакцию «АП» обратились читатели с жалобой на то, что они не могут приобрести авиабилет по паспортам старого образца.

«Ранее вы сообщали, что запрет продажи билетов касается тех, у кого паспорт продлен. Однако на деле выходит, что отказываются продавать авиабилеты всем тем, у кого синий паспорт, и могут снять с рейса», - пишут читатели.

С 1 января 2018 Украина вводит новые правила пересечения границы для иностранцев — по биометрическим паспортам, в связи с чем гражданам Таджикистана, которые собираются нанести визит в Украину, необходимо получить биометрический паспорт.

Россия перестала принимать тех граждан Таджикистана, у кого синие загранпаспорта были продлены. По обычному (непродленному) старому загранпаспорту выезжать в Россию можно.

Турция не принимает граждан Таджикистана, у кого до конца срока действия паспорта остается всего три месяца. То же правило работает и в странах Шенгенской зоны.

При этом, как отметили «АП» в Министерстве иностранных дел Таджикистана, паспорта, выданные МИД, до истечения срока их годности являются официальным документом гражданина РТ.

«Заграничные паспорта старого образца до истечения срока их годности являются официальным документом гражданина РТ, в связи с чем авиакомпании не могут приостановить продажу авиабилетов по ним, если нет внутренних требований страны, которую гражданин собирается посетить», - отметил источник.

Стоит подчеркнуть, что выдача паспортов старого образца в Таджикистане была приостановлена постановлением президента в январе текущего года. Также в текущем году полностью приостановлено продление паспорта.

Начиная с 2009 года граждане Таджикистана в зависимости от своего желания и финансовых возможностей могли приобрести паспорт старого или нового образца.

Проблема мигрантов

Между тем источник в диппредставительстве Таджикистана в России отметил, что пограничная служба РФ несколько раз выявляла таджикские паспорта старого образца с поддельной печатью о продлении. Также продленные паспорта с поддельной печатью были выявлены у подозреваемых в членстве в запрещённых террористских организациях.

«Все это привело к тому, что российские власти в некоторых аэропортах, например в Москве, отказались от принятия таджикских граждан с продленным паспортом. Там степень защиты ниже, в связи с чем постоянно возникают проблемы», - отметил собеседник.

Источник в посольстве РТ в РФ отмечает, что у мигрантов, обладающих старыми паспортами (даже не продленными), нередко возникают проблемы при получении разрешения на работу, а именно патента.

«Патент на работу в России выдается на год. Если срок действия синего паспорта совпадает со сроком патента, никаких проблем не возникнет. Однако часто происходит так, что срок действия паспорта меньше, чем нужно, в таком случае мигранту отказывают в выдаче разрешения на работу, и он вынужден заново получать паспорт», - отметил собеседник.

Министерство труда, миграции и занятости населения республики советует таджикским трудовым мигрантам при возможности приобрести новый биометрический паспорт при вылете в Российскую Федерацию на заработки.

По словам источника в министерстве, они осведомлены о том, что у трудовых мигрантов из-за недостаточного срока действия паспорта возникают сложности при получении патента. «Из-за этого, столкнувшись с ограничениями, мигранты вынуждены уже на территории России делать себе таджикский биометрический паспорт, что удваивает их расходы», - отметил источник.