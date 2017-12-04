В редакцию «АП» обратились читатели с жалобой на то, что они не могут приобрести авиабилет по паспортам старого образца.

«Ранее вы сообщали, что запрет продажи билетов касается тех, у кого паспорт продлен. Однако на деле выходит, что отказываются продавать авиабилеты всем тем, у кого синий паспорт, и могут снять с рейса», - пишут читатели.

17:20 19 октябр

С «синими» загранпаспортами с продленным сроком уже нельзя выехать в ряд стран

С 1 января 2018 Украина вводит новые правила пересечения границы для иностранцев — по биометрическим паспортам, в связи с чем гражданам Таджикистана, которые собираются нанести визит в Украину, необходимо получить биометрический паспорт. 

Россия перестала принимать тех граждан Таджикистана, у кого синие загранпаспорта были продлены. По обычному (непродленному) старому загранпаспорту выезжать в Россию можно.

Турция не принимает граждан Таджикистана, у кого до конца срока действия паспорта остается всего три месяца. То же правило работает и в странах Шенгенской зоны.

При этом, как отметили «АП» в Министерстве иностранных дел Таджикистана, паспорта, выданные МИД, до истечения срока их годности являются официальным документом гражданина РТ.

09:37 24 ноябр, 2014

Посольство РТ в РФ призывает мигрантов не беспокоиться по поводу получения биометрических паспортов

«Заграничные паспорта старого образца до истечения срока их годности являются официальным документом гражданина РТ, в связи с чем авиакомпании не могут приостановить продажу авиабилетов по ним, если нет внутренних требований страны, которую гражданин собирается посетить», - отметил источник.

Стоит подчеркнуть, что выдача паспортов старого образца в Таджикистане была приостановлена постановлением президента в январе текущего года. Также в текущем году полностью приостановлено продление паспорта.

Начиная с 2009 года граждане Таджикистана в зависимости от своего желания и финансовых возможностей могли приобрести паспорт старого или нового образца.

Проблема мигрантов

14:35 27 октябр

Таджикский паспорт остается одним из «слабейших» на постсоветском пространстве

Между тем источник в диппредставительстве Таджикистана в России отметил, что пограничная служба РФ несколько раз выявляла таджикские паспорта старого образца с поддельной печатью о продлении. Также продленные паспорта с поддельной печатью были выявлены у подозреваемых в членстве в запрещённых террористских организациях.

«Все это привело к тому, что российские власти в некоторых аэропортах, например в Москве, отказались от принятия таджикских граждан с продленным паспортом. Там степень защиты ниже, в связи с чем постоянно возникают проблемы», - отметил собеседник.

Источник в посольстве РТ в РФ отмечает, что у мигрантов, обладающих старыми паспортами (даже не продленными), нередко возникают проблемы при получении разрешения на работу, а именно патента.

14:49 17 ноябр

Хотите получить патент в Москве? Готовьтесь пообщаться с роботом

«Патент на работу в России выдается на год. Если срок действия синего паспорта совпадает со сроком патента, никаких проблем не возникнет. Однако часто происходит так, что срок действия паспорта меньше, чем нужно, в таком случае мигранту отказывают в выдаче разрешения на работу, и он вынужден заново получать паспорт», - отметил собеседник.

Министерство труда, миграции и занятости населения республики советует таджикским трудовым мигрантам при возможности приобрести новый биометрический паспорт при вылете в Российскую Федерацию на заработки.

По словам источника в министерстве, они осведомлены о том, что у трудовых мигрантов из-за недостаточного срока действия паспорта возникают сложности при получении патента. «Из-за этого, столкнувшись с ограничениями, мигранты вынуждены уже на территории России делать себе таджикский биометрический паспорт, что удваивает их расходы», - отметил источник.