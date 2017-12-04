АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

- В суде столичного района Сино состоится судебное слушание по иску о взыскании морального вреда за неэффективное расследование уголовного дела, связанного со смертью 23-летнего Умара Бободжанова. Исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда за неэффективное расследование – первое в судебной практике республики.

- В Таджикистане стартует Всемирный фестиваль фильмов о миграции, приуроченный к Международному дню мигранта, который отмечается 18 декабря. Данный фестиваль впервые проводится в Таджикистане и организовывает его Международная организация по миграции (Агентство ООН по вопросам миграции).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 ДЕКАБРЯ

1929 - Таджикская ССР принята в состав СССР в качестве союзной республики.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 ДЕКАБРЯ

1911 – Родился ученый-философ академик Аловуддин Богаутдинов, автор «Очерков истории по истории философии таджикского народа».

1915-1997 – родилась танцовщица, балетмейстер, Народная артистка Таджикистана Азиза Азимова.

1921-1978 – родился государственный деятель Давлат Гадоев, секретарь Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.

1923 – родилась доктор исторических наук, профессор Хосият Бабаева.

1930 – Родился доктор медицинских наук, профессор Холмурод Буйдаков.

1931 – родился ученый-медик, морфолог, соавтор перевода на таджикский язык учебника для вузов «Анатомия человека» доктор медицинских наук, профессор Фозил Абдурахманов

1936 – родился фольклерист Файзали Муродов

1938 – родился русскоязычный писатель Таджикистана Иван Машин.

1962 – родился певец Умар Миргалиев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах снег. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем -3+2, в горах ночью 10-15 мороза, днем 2-7 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 2-7 тепла, в предгорьях ночью 8-13 мороза, днем -3+2.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, ночью местами снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 19-24 мороза, днем 6-11 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, местами небольшой снег, туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 мороза, днем 1-6 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, местами до 10-15 мороза, днем 2-7 мороза.

По городу Душанбе - Переменная облачность, ночью временами небольшой снег, днем без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 3-5 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 1-3 мороза.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 5-7 тепла.

По городу Хорог – Облачно, ночью временами снег, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем -1+1.