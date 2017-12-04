При Агентстве по внешней трудовой миграции Узбекистанабудет образован Фонд по оказанию правовой, социальной и материальной поддержки трудящимся-мигрантам. Его основными задачами станут содействие в трудоустройстве граждан Узбекистана за рубежом и по их возвращению, а также оказание поддержки трудящимся-мигрантам, попавшим в сложное положение в процессе работы за рубежом, пишет ИА Фергана.

Кроме того, Фонд будет финансировать создание представительств Агентства в зарубежных странах, его филиалов в регионах республики и многофункциональных миграционных сервисных центров в Каракалпакстане, Ташкенте и областях.

Образование Фонда предусмотрено проектом нового закона «О внешней трудовой миграции», который опубликован на портале Regulation.gov по обсуждению нормативно-правовых актов Республики Узбекистан.

Целью принятия этого закона является регулирование отношений в области внешней трудовой миграции граждан Республики Узбекистан. Он будет распространяться как на работающих за рубежом узбекистанцев, так и на физических и юридических лиц всех форм собственности, участвующих в процессах миграции.

Закон вводит понятия организованного и индивидуального порядка трудоустройства за рубежом. Трудоустройством граждан Узбекистана за рубежом в порядке организованного набора займутся Агентство по внешней трудовой миграции и его структурные подразделения на местах, а также частные рекрутинговые организации — юридические лица, имеющие лицензию на оказание посреднических услуг по трудоустройству граждан Узбекистана за рубежом. Они будут осуществлять организованный набор граждан по заявкам иностранных хозяйствующих субъектов. «Трудоустройство в порядке организованного набора допускается только при наличии обязательств иностранных нанимателей по обеспечению установленных законодательством иностранного государства трудовых и социальных гарантий», — отмечается в законопроекте.

Индивидуальный порядок предполагает самостоятельное трудоустройство граждан Узбекистана за рубежом, без организованного набора, с обязательным уведомлением Агентства и представлением необходимого пакета документов.

Согласно законопроекту, трудящийся мигрант обязан, в частности, заключать трудовой договор с иностранным работодателем при организованном наборе; предоставлять в направляющую организацию данные о своем местонахождении в государстве трудоустройства; в 2-месячный срок после прекращения трудового договора с иностранным работодателем вернуться в Узбекистан к месту постоянного жительства, если в этот срок он не заключил новый трудовой договор с работодателем в том же государстве.

Возмещение ущерба в связи с нанесением вреда здоровью трудящегося-мигранта или его смертью осуществляется в соответствии с законодательством государства трудоустройства или международными соглашениями, говорится в проекте закона.

Напомним, межправительственные соглашения об оргнаборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории России и о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции были подписаны в ходе состоявшегося в начале апреля этого года государственного визита Шавката Мирзёева в Россию.

Затем было объявлено о намерении открыть в Ташкенте три официальных центра для сдачи комплексных экзаменов трудовыми мигрантами для работы в России.

По оценочным данным, на заработках за пределами почти 32-миллионного Узбекистана находятся около 3 миллионов человек (почти треть работоспособного населения). Из них порядка 1,7 миллиона пребывают в России, 17 тысяч — в Южной Корее. В 2016 году объём денежных переводов только из России в Узбекистан составил $2,741 млрд.

Больше всего денег в Узбекистан из России было отправлено в докризисном 2013 году - $6,689 млрд.