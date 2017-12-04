Деды Морозы — они все разные: один добрый, а другой может и пожурить. У каждого есть свой персональный способ проникнуть в праздничный дом, да и выглядят они все по-разному. Предлагаем посмотреть подборку самых известных братьев нашего Бобои Барфи.
По порядку назовись! Итак, как называют Деда Мороза в разных странах:
Список Дедов Морозов разных стран:
Дед Мороз (Россия)
Санта Клаус (США, Канада, Британия, Западная Европа)
Увлин Увгун (Монголия)
Йоулупукки (Финляндия)
Йыулувана (Эстония)
Синтаклаас, или Синтерклаас ( Бельгия)
Юлетомте, или Святой Николас (Дания)
Сайте Каас (Голландия)
Шо Хин (Китай)
Святой Василий (Греция)
Баббе Натале (Италия)
Отец Ноэль (Франция, Испания)
Дед Микулаш (Чехия)
Сильвестр (Австрия)
Аяз-Ата (Казахстан)
Шахта Баба (Азербайджан)
Сегацу-сан и Одзи-сан (Япония)
Санта Христиа (Бурунди)
Дед Жар (Камбоджа).
Название Дедов Морозов в разных странах − это только малая часть сказки. Ведь у каждого из них своя одежда, способ передвижения, преподнесения подарков, свое жилище и помощники.
Одежда и атрибутика
То, как выглядит Дед Мороз в разных странах мира – очень интересный вопрос. Надо сказать, что у них много общих черт – цвет одежды обычно красный, есть шапка с колпачком, борода и обязательно мешок с подарками.
Так, Санта Клаус, знакомый нам по многим фильмам, имеет все перечисленные «параметры»: красная шапка с белым помпоном, куртка и шаровары. Борода у него короткая, на носу очки. Обут он не в валенки, а черные высокие сапоги.
Китайский Шо Хин, известный еще под несколькими замысловатыми именами, обладает характерными национальными чертами: черная длинная борода, узкий разрез глаз, на красном кимоно с белыми обшлагами – драконы и змеи. Шапка у дедушки замысловатая – золотая с красными помпонами.
Старушка Бефана может принимать разные обличья. Обычно это милая бабушка на метле, за спиной у которой подарки и угольки. Тем, кто хорошо себя вел в году – призы, а остальным – увы…
Японские новогодние персонажи – это представители двух поколений. Классический Сегацу-сан, что означает Господин-Новый-Год, одет в небесно-голубое кимоно с золотым рисунком. Он седой, иногда с посохом в руках и непременно с бородой. А вот Одзи-сан – «типичный» Санта, разве что глаза другой формы.
Деды Морозы Скандинавских стран похожи между собой в плане обычаев, но совершенно разные внешне. Так, швед Юлетомте – это рождественский гном! Рисуют его в зеленом костюмчике, красных штанах и шапке-чулке, и непременно с бородой. А вот Хызыр Ильяс – это не совсем Дед Мороз. Это мудрец, старец, путник, обладающий бессмертием, даром провидения и способный одаривать и наказывать. У него длинная белая борода, походный плащ и посох.
Транспорт Деда Мороза в разных странах мира
Большинство новогодних дедушек передвигаются пешком. Собственное транспортное средство имеют лишь некоторые герои. Санта Клаус ездит на санях. Он ведь живет в Лапландии, и там не водятся лошади. Но зато северных оленей много. Ими Санта и запрягает свою «ласточку». Испанская Бефана летает на метле, как русская баба Яга. Норвежский дед Мороз ездит на упряжке с лисами. Дедушка из Узбекистана, Корбобо, катается на ослике, навьюченном мешками с подарками. Китайский Шо Хин передвигается на колесницах или на особых носилках (как императоры древности). А вот японские дедушки предпочитают гулять на своих двоих.
Помощники Деда Мороза в разных странах мира
Часто Дед Мороз в разных странах мира действует самостоятельно. Однако бывает, что у него есть целая «армия» помогающих. Известно, что на Санту работают эльфы. В некоторых фильмах показывают аж целые фабрики по упаковыванию подарков. Скандинавским дедушкам помогают эти же существа. Новогодним дедушкам могут помогать гномы, феи и другие существа, которые есть в фольклоре той или иной страны. А вот у некоторых героев есть даже «своя» Снегурочка – Гаргыз в Азербайджане, Дзюнанушик в Армении.
Но важно не то, как зовут Дедов Морозов в разных странах, не то, как они одеты и как передвигаются от одного дома к другому. Самое главное – это везде добрые (или хотя бы задобренные) персонажи, которые поощряют послушных детей и ругают капризных, дарят подарки и приносят с собой удачу, счастье и хорошее настроение.
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