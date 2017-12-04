По сообщениям СМИ, Генеральная прокуратура выступила с инициативой наказывать мужчин, пользующихся услугами «жриц любви». Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях поступят на рассмотрение в парламент в начале будущего года. В настоящее время к штрафу привлекаются лишь сами путаны.

Решит ли новшество проблему с представительницами древнейшей профессии и их клиентами?

Подробности - в материале «АП»…

Фаррух Рауфов, замначальника одного из управлений Генпрокуратуры страны, сказал 17 ноября радио «Озоди», что для мужчин, пользующихся платными секс-услугами, будет предусмотрено наказание посерьезнее, чем для самих «ночных бабочек». «Раз есть спрос, есть и предложение. Когда похотливых мужчин будет меньше, то и женщин, продающих свое тело, соответственно, будет меньше. Проект поправок будет направлен в парламент в начале будущего года. Для любителей платной любви предусмотрен штраф и административный арест», - сказал собеседник.

Насколько эти меры будут эффективными?

Этот вопрос мы решили задать столичным проституткам.

По злачным местам…

Искать девушек мы отправились на такси; как известно, лучше них никто не знает все злачные места города.

Таксист, мужчина лет 55-60, позже представившийся Абдурахмоном, недоверчиво осмотрев журналиста, спросил: «Тебе какие нужны по цене?»

- А разве много точек? И они делятся по расценкам?

Таксист, видимо, решившись довериться, принялся оглашать весь список.

- Есть точка на «Саховате», со стороны рынка. Там самые дешевые, можно снять за 25-30 сомони, эта точка - для самых малообеспеченных и студентов. У тех нет своей точки, где можно было бы заняться этим, но в хорошую погоду они согласны на обслуживание на открытом воздухе, например за кустами в парке Дружбы народов. В районе «Саховата» есть и другая точка, на остановке у магазина «Гарант» и аптечного ряда. Там девушки стоят чуть дороже - от 100 до 200 сомони в час. Если у вас нет своего места, то они могут пригласить в свою «хату».

Недалеко есть и другая точка, напротив торгового центра «Содот»; есть точка в районе цирка, Текстилькомбината, торгового комплекса «Садбарг»; выбор есть и в ночном клубе, в ресторане на Политехникуме. Самые дорогие проститутки - у элитных ресторанов в центре столицы, там цены минимум от $80-100, и за меньшее с тобой никто и разговаривать не будет, - говорит наш новый знакомый.

По словам Абдурахмона, практически все девушки в этих и других точках сотрудничают с частными таксистами.

«Они могут позвонить в любое время суток, ну и, при надобности «подгонят» и клиента», - говорит он.

Мы попросили довезти нас до «Саховата».

«Мардикор-бозор» в ночную смену

На остановке у «Гаранта» в разных местах по двое-трое стоят девушки. Подходим к одной группе. К нам тут же подбегают остальные – кто-то подошел поинтересоваться, другие - в надежде, что обратят внимание именно на них.

Обращаемся к девушке, одетой посовременнее.

- Место есть, сколько вас? - тут же задает она вопрос в лоб.

Если у нас нет своего места, то она может повезти на свою квартиру. Если нет машины, она может вызвать свое такси.

- Моя цена - 150 сомони в час. С таксистом сам договоришься по цене. За квартиру заплатишь 40 сомони за час. Если устраивает, поехали, - сказала девушка.

Увидев, что мы приценились, другие девушки разбрелись в стороны.

Приехав на ее «хату», признаемся, что от нее нам ничего не нужно, разве что поговорить, чтоб рассказала о себе, об издержках профессии.

- Только учтите, никаких записей и фотографий. Меня зовут Мадина (имя не настоящее), мне 26 лет, я из Гиссара. В 18 лет меня выдали замуж. У меня растет одна дочь. Вот уже десять лет, как муж уехал в трудовую миграцию. Он никак не помогает мне. Однажды он позвонил своей маме и сказал, что она может выгнать меня на улицу, потому что он нашел себе другую и больше не хочет меня видеть, поставил под сомнение, что моя дочь от него. За час до этого он отправил мне короткую эсэмэску: «трижды – талак». Свекровь, не раздумывая долго, наговорила много гадостей и выставила меня с дочерью за ворота.

Мадина говорит, что ей было некуда идти и она вернулась в дом своих родителей.

- Отец и мать - оба пенсионеры, получают небольшую пенсию. Я пыталась трудоустроиться, но никто не брал на работу. Однажды подруга пригласила меня в Душанбе, разместила в своей съемной квартире, обещала помочь с работой. Спустя две недели она предложила мне выйти на улицу.

Девушка говорит, что в столице среди проституток практически нет местных, все приезжие - из Гиссара, района Рудаки, Шахринава, Турсунзаде, Куляба и Худжанда.

- В районе почти все знают друг друга в лицо. Поэтому лучше уехать в столицу и затеряться там. По крайней мере никто не будет упрекать и указывать пальцем. У большинства нет профессии, нет образования, а жить надо, надо поднимать детей. Практически все были замужем, их с детьми бросили, выгнали, есть кого изнасиловали в детстве, - и они вынужденно пошли на это.

В этой профессии Мадина уже пять лет. Обзавелась связями. У нее есть свой таксист на подхвате и связи в милиции.

- Мой знакомый таксист иногда находит мне клиентов, отвезет и заберет с квартиры. Кстати, я договорилась с квартирой в четырехэтажке в районе Рудаки, за час хозяйка берет по 30 сомони. Бывает, что клиенты приходят по несколько человек, и мы занимаем одновременно три комнаты. Люди попадаются разные, но в основном все мужчины обращаются с нами грубо. У нас есть знакомые в милиции. Они тоже иногда пользуются нашими услугами. Бывает, что предупредят о рейде, в нужный момент защитят от патруля ППС в ночное время или от пьяного, буйного клиента. Всякое бывает, но без дружбы с милицией работать никак невозможно. Пока я живу так, ведь мне нужно вырастить дочь, которая через год пойдет в школу, и у родителей я ее оставить не могу, - говорит собеседница.

По мнению Мадины, если будут наказывать не только проституток, но и мужчин, которые пользуются их услугами, эта мера ни к чему не приведет.

- Понимаете, я не от хорошей жизни стала проституткой. У меня даже есть постоянные мужчины, которые в месяц по два раза «снимают» меня. Они платят оговоренную сумму, даже покупают что-нибудь моей дочери. Во время рейдов записывают только часть пойманных девушек, остальные просто делятся своей ночной выручкой. С мужчин же берут по паре сотен сомони, угрожая, что сообщат жене, руководству на работе. Введут новую норму - ничего не изменится, - считает Мадина.

Моя милиция меня бережет?

Разговоры о том, что правоохранительные органы «крышуют» преступные сферы, были и есть. За подробностями мы обратились к ветерану милиции, который на условиях анонимности прокомментировал ситуацию.

- Работа с антисоциальными элементами, как их называют с советских времен, велась всегда. Они зачастую использовались и используются в разовых операциях у оперативников. В любом городе или районе все они известны милиции.

Предлагаемая мера по наказанию мужчин, пользующихся услугами проституток, не даст ничего, кроме коррупционной составляющей. Это может даже усложнить ситуацию. Предположим, после введения новых норм останутся только состоятельные клиенты, и часть проституток останется не у дел. В поисках куска хлеба они встанут на иной преступный путь, и число других преступлений однозначно возрастет, - говорит собеседник.

По словам Мадины, некоторые проститутки сотрудничают с оперативниками, сами приводят клиента, когда он уже «дозрел».

В прошлом году, рассказывает она, был такой случай. Девушка в такси спровоцировала скандал. Клиент не выдержал, остановил такси, вывел девушку, избил ее. Она обратилась к своим знакомым правоохранителям. Задержать пьяного мужчину не составило труда. Взяли его контакты, адреса и отпустили отсыпаться. Наутро вызвали и, чтобы «договориться», забрали определенную сумму, из которой девушка взяла свое, чтобы забрать заявление, делится Мадина.

Гайки затягивают давно

В 2015 году нижняя палата парламента ужесточила ответственность за занятие проституцией: размеры штрафов за это составляют от 800 до 1,6 тыс. сомони, или же женщин наказывают арестом на срок от 10 до 15 суток. Ранее за занятие проституцией была предусмотрена ответственность только в виде штрафа - от 400 до 800 сомони.

В ноябре того же года верхняя палата парламента поддержала предложенные правительством республики поправки к Кодексу об административных правонарушениях, согласно которым расследованием и разбирательством административных дел о проституции теперь занимаются только МВД и суды республики. Ранее такое право имела прокуратура.

Наказание для клиентов: за и против

Мнения мужчин разделились: одни приветствуют инициативу Генпрокуратуры, другие утверждают, что власти и некоторые женщины могут использовать ситуацию в своих интересах. Один из наших собеседников отметил: «Конечно, принятие санкций в отношении мужчин – во благо общества. Но рынок платной любви востребован много лет. И новые поправки вряд ли повлияют на уменьшение спроса».

В этом вопросе разделились и мнения экспертов.

Социолог Марьям Давлатова говорит, что еще 10 лет назад выступала с подобной инициативой в одной из своих статей, где отмечала, что за занятие проституцией одной женщины необходимо наказывать несколько мужчин.

«Всегда мы оцениваем эту ситуацию односторонне, - считает она. - Осуждаем женщин, но никогда не задумываемся над тем, что, если не будет спроса, не будет и предложения. Есть несколько причин того, почему рынок продажной любви востребован, но в любом случае виноваты мужчины. Те, кто подтолкнул женщин заниматься этим ремеслом, – мужчины; те, кто пользуется их услугами, – тоже мужчины».

Дайте женщинам шанс

Другие эксперты считают, что необходимо дать женщинам шанс на самореализацию и обратить внимание на воспитание девочек.

Директор «Лиги женщин-юристов» Зебо Шарипова предлагает посмотреть на проблему под иным углом.

- Почему женщины занимаются проституцией? Потому что мужья уехали и годами не приезжают к женам, бросили их, а некоторые мужья даже создают новые семьи в странах пребывания (в основном мигранты) и забывают о женах. У жены образования нет, работы нет, но кормить детей надо. Отсюда и все беды. Данная мера, о которой говорит представитель Генпрокуратуры, приведет к тому, что будут созданы тайные притоны под видом саун, косметологических салонов, массажных кабинетов и т.д. Кстати, подобные методы уже практикуются повсеместно. Нравственность таким образом не повысить, проституцию не искоренить, и данная мера будет просто неэффективной.

Социолог Алла Куватова утверждает, что проблема действительно есть и нужно хорошо подумать, как ее решить.

- Как повысить ответственность мужчин за проституцию женщин? Ведь часто они становятся «двигателями», инициаторами всего этого и должны нести ответственность за совершенные деяния, особенно если происходит это насильственно. Есть случаи, когда близкие родственники, например отцы, вовлекают своих дочерей в занятие сексом, иначе это называется инцестом. Молодые девушки часто жалуются, что молодые ребята и другие мужчины смотрят на них как на что-то, что можно потрогать, оскорбить. Почему они не думают, что на месте этой девушки может быть их сестра, дочь, жена? Не останавливает даже религиозность. Вседозволенность, двойные стандарты - вот с чем нужно бороться. Прививать уважение друг к другу с детства, в школе объяснять простые истины добра и справедливости, - говорит эксперт.

По мнению представителей духовенства, проституция, да и пользование их услугами, порицается, но, по их мнению, наказание мужчин может только усложнить ситуацию.

Выпускник медресе Саид говорит, что, если мы начнем придавать огласке то, что мужчина согрешил, изменив своей супруге, это приведет к еще одной разрушенной семье и опять пострадает женщина, которая останется одна с детьми.

- Пополнение бюджета - это хорошо, но депутаты, предложившие наказание мужчин, не задумываются об этой стороне вопроса, - считает он.

Вместо резюме

Можно привести много примеров борьбы с проституцией, когда уголовное законодательство зарубежных стран устанавливает самые жесткие наказания вплоть до казни. Однако одними репрессивными мерами эту проблему до сих пор никому решить не удавалось.

- На самом деле нужно глубже изучить мотивы, условия и причины обозначенной проблемы, - считает политолог Шокирджон Хакимов. - Результатами принятия таких мер будут злоупотребление должностными положениями, коррупция и очередная кампанейщина. По-моему, необходимо улучшить экономическую среду, чтобы граждане имели возможность работать и получать достойную зарплату. Создавать рабочие места и восстанавливать реальный сектор экономики - необходимо максимально возвращать трудовых мигрантов, чтобы были полные семьи. И нужно, чтобы в образовательной системе обратили внимание на содержание и сущность, а не на форму своей деятельности. В этом отношении могут также проводить огромную работу религиозные и общественные деятели. В противном случае решить подобные социальные проблемы в Таджикистане не удастся.