Сторона обвинения попросила приговорить бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки. В Замоскворецком суде Москвы идут прения по уголовному делу против бывшего чиновника, пишет Медуза.

Обвинение также попросило назначить Улюкаеву 500 миллионов рублей штрафа — сумма взятки (2 миллиона долларов) в пятикратном размере. Прокурор попросил суд лишить Улюкаева классного чина и государственных наград.

При этом, как передает корреспондент «Медузы», прокуроры не ссылались на показания передавшего взятку главы «Роснефти» Игоря Сечина. Он не явился в суд для дачи показаний, а против оглашения материалов допросов выступила защита Улюкаева. Из обвинительного заключения попросили исключить состав преступления «вымогательство взятки».

По версии следствия, в ноябре 2016 года Улюкаев получил от Сечина 2 миллиона долларов за покровительство в сделке по покупке «Башнефти». Сечин заявлял, что Улюкаев требовал взятку за положительное заключение по сделке.

Улюкаев свою вину отрицает. Он рассказал на суде, что ничего не требовал от Сечина и стал жертвой провокации.

Наличные для взятки Улюкаеву выделил «частный инвестор»

Между тем, в распоряжении «Русской служба Би-би-си» оказались показания генерала ФСБ Олега Феоктистова по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Как следует из них, два миллиона долларов на взятку Улюкаеву выделил некий «частный инвестор», которого об услуге попросил Феоктистов.

О предназначении денег этот инвестор не знал. Сам Феоктистов не интересовался их происхождением. «Меньше знаешь, лучше спишь. Помню, принес, дал», — заявил он в суде, отвечая на вопрос Улюкаева о происхождении наличных.

Сумка, в которой находились деньги, была темно-коричневая, кожаная. Феоктистов сравнил ее со старым докторским саквояжем из фильмов.

Из показаний Феоктистова следует, что Сечин передал сумку с деньгами Улюкаеву, когда тот только приехал к офису «Роснефти», а не в своем кабинете. После этого они поднялись к Сечину и 15-20 минут беседовали.

Ранее в суде была обнародована аудиозапись этого разговора, в котором Сечин, помимо прочего, говорил, что передает Улюкаеву «корзинку от Иваныча», имея в виду традиционный набор подарков от главы «Роснефти» в виде колбасок и других мясных изделий из дичи.

Ранее Улюкаев утверждал, что, по его убеждению, в сумке находились не деньги, а обещанное Сечиным вино.

«Русская служба Би-би-си» не раскрывает источник, который передал журналистам показания Феоктистова. Генерал ФСБ, на момент передачи взятки возглавлявший службу безопасности «Роснефти» давал показания в закрытом режиме, и до настоящего времени не было никаких сведений об их содержании.

Алексей Улюкаев, по версии следствия, вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина два миллиона долларов за содействие в покупке «Башнефти». Деньги были переданы во время визита Улюкаева в офис «Роснефти».

На заседаниях суда представитель ФСБ Алексей Калугин говорил, что деньги для взятки предоставила «Роснефть».

Улюкаев утверждает, что не знал о содержимом сумки с деньгами, и не вымогал взятку.

Игорь Сечин отказался выступать в суде с показаниями.