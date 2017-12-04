С середины декабря многие компании начинают проводить новогодние корпоративные праздники. Растянется празднование корпоративов до конца месяца, и все только потому, что далеко не всем хватит ресторанов, домов отдыха и прочих традиционных мест для проведения новогодних вечеринок.

Все это время — период повышенного риска для многих сотрудников, которые не всегда точно представляют себе правила поведения на корпоративном празднике. Если вы не собираетесь выучить их назубок или распечатать и повесить перед глазами, то хотя бы внимательно прочитайте. Потому что новогодний корпоратив — это не только символ окончания года (календарного и рабочего), но еще и инструмент дополнительной мотивации сотрудников, элемент формирования имиджа компании и один из самых эффективных методов распространения корпоративных ценностей. Это еще и время, когда могут круто измениться даже самые вроде бы стабильные карьеры.

Не секрет, что пока подчиненные гуляют, начальники и руководители служб персонала внимательно наблюдают за ними, подмечая, как ведет себя человек в неофициальной обстановке. Такие наблюдения могут многое рассказать о сотруднике, и не исключено, что после того, как пройдут новогодние каникулы, его может ждать повышение или, наоборот, предложение написать заявление об уходе «по собственному желанию».

Между тем, не так уж и многое нужно знать, чтобы как минимум обезопасить себя от неприятных последствий новогоднего корпоратива, и как максимум - обеспечить хорошее профессиональное будущее. Все рекомендации укладываются в три блока: что нужно, что можно и чего нельзя делать на вечеринке по случаю грядущего Нового года, которую организовал ваш работодатель.

Что нужно делать на новогоднем корпоративе

Прежде всего, на него нужно прийти — это даже не обсуждается. Новогодний корпоратив — мероприятие, организованное по распоряжению работодателя и на деньги компании, в которой вы работаете. Зачастую он проводится в рабочее время или сразу после него, и лишь изредка захватывает выходные. Но неявка на такой праздник во многих компаниях, особенно старающихся строить внутрикорпоративные правила по западному образцу, приравнивается если не к прогулу, то к вызывающему поведению. И запросто может кончиться выволочкой на уровне руководителя подразделения, а то и чем похуже.

Второе, что непременно нужно делать на новогоднем корпоративе — это внимательно следить за своим поведением и разговорами. Да, это праздник, да, на нем всем хочется расслабиться, но не стоит доводить дело до того, чтобы потом вам было стыдно вспоминать о своем поведении. Так что постарайтесь заранее подумать, какие темы для разговоров вам стоит поддерживать, а какие — нет, а также в каких развлечениях, организованных для сотрудников руководством, будет уместно поучаствовать.

Третье, что непременно нужно делать — это не отказываться от алкоголя. Хотя бы бокал шампанского после речи, произнесенной руководителем компании, потому что немотивированный отказ от алкоголя может выставить вас в неприглядном свете (исключение составляют только люди, которые давно и прочно зарекомендовали себя как совершенно не употребляющие спиртного). А если вам категорически необходимо именно в этот вечер отказаться от спиртосодержащих напитков — найдите этому весомое оправдание. Лучше всего сослаться на предписание врача - без уточнений, что именно и какими медикаментами вы лечите.

Что можно делать на новогоднем корпоративе

Очень рекомендуем всем, кто задумывается о продвижении по службе и укреплении своего авторитета среди сотрудников компании и ее руководителей, участвовать в розыгрышах и конкурсах. Как правило, большинство из них проводятся не просто, чтобы занять подчиненных, а с целью укрепить внутрикорпоративную солидарность. Стоит помнить, что все ваши достижения запомнятся, и будут влиять на ваш дальнейший профессиональный рост точно так же, как и все ваши неудачи будут «взяты на карандаш».

А потому можно участвовать в подвижных играх, если вы достаточно спортивны и ловки, в песенных конкурсах, если у вас есть минимальные певческие способности, и в разного рода брейн-рингах и им подобных играх, если вы можете похвастаться быстрым умом. В противном случае лучше просто болейте за коллег - не выставите себя на посмешище и не испортите себе карьеру.

Также на новогоднем корпоративе можно завязывать новые знакомства с коллегами из других отделов и тем самым создать себе своего рода лобби, поддержку вовне. Это будет очень полезно, когда зайдет речь о вашем продвижении или направлении на переподготовку - так вы увеличите шансы на то, что именно ваше имя вспомнит и начальник, и руководители других подразделений. Но только не делайте это за счет поучений коллегам и не бросайтесь к ним с криками «Я знаю, как вам решить такую-то проблему!».

Присмотритесь к людям, вспомните, с кем из них вы хотя бы регулярно обмениваетесь приветствиями в коридорах или при входе, и подойдите с улыбкой, завязав ни к чему не обязывающий разговор. Пусть даже он таким и останется, все равно у людей сохранится впечатление о вас как о приятном, вежливом и симпатичном собеседнике — этого уже будет достаточно. Если же разговор сам собой перетечет на рабочие проблемы и вы действительно сможете подсказать пути их решения — замечательно! Но не начинайте такое обсуждение сами, чтобы не осталось впечатления о вас как о навязчивом трудоголике.

Чего нельзя делать на новогоднем корпоративе

Правила из этого блока логически продолжают вышесказанное. Категорически нельзя перебирать с алкоголем: пьяные выходки коллег обсуждаются в компаниях в течение всего года, а особо выдающиеся становятся легендами, живущими много после того, как их создатель был с треском уволен. Столь же категорически нельзя отказываться от участия в корпоративе или демонстративно его игнорировать. Нельзя выставлять себя на посмешище или навязываться коллегам из других подразделений, а также поднимать в разговорах темы, способные вызвать ожесточенные споры — например, о политике или религии.

Но есть еще несколько «нельзя», которые менее очевидны. В условиях вечеринки, где многие заметно расслабляются и уже не придерживаются общепринятых норм и правил делового поведения, бывает иногда трудно сохранять дистанцию. И, тем не менее, никому не позволяйте явно нарушать ваше личное пространство, особенно сотрудникам противоположного пола. А также сами не делайте этого. Нарушение границ, разговоры о чем-то очень личном, а тем более объятия и поцелуи могут стать проблемой в дальнейшем и разрушить ваш деловой имидж.

Также, даже если вся обстановка корпоратива располагает к тому, нельзя первому подходить к руководству (исключая разве что вашего непосредственного начальника) с разговорами. Неважно, что вы хотите всего лишь выразить свою радость работать именно в этой компании и под руководством этих конкретных людей. Вы сможете это сделать, если руководители подойдут к вам сами.

Кстати, уклоняться от таких встреч тоже нельзя, даже если вам категорически неприятен ваш руководитель. Раз вы планируете и дальше работать под его начальством, возьмите себя в руки, заставьте себя улыбнуться и спокойно выслушать все, что хочет сказать ваш руководитель, после чего уверенно и дружелюбно ответьте ему. Скорее всего, такого короткого разговора будет достаточно, чтобы создать о вас соответствующее положительное впечатление, а то и положительно повлиять на вашу карьеру.

Учтите также, что категорически нельзя превращать корпоратив в место для высказывания руководству ваших личных просьб и предложений! Вы всегда сможете это сделать в приватной обстановке или в личном письме руководителю, но праздник пусть остается праздником. Даже если начальник сам подошел к вам с вопросом о вашей дальнейшей карьере, зарплате или путях разрешения рабочих проблем, постарайтесь не превращать эту беседу в свой монолог. На прямые вопросы давайте прямые, короткие и совершенно честные ответы. Скажем, если вас спросят, что вы думаете о повышении зарплаты — выразите свое согласие с этой идеей и поблагодарите руководителя, подчеркнув, что этот вопрос, конечно же, находится полностью в его компетенции.

Наконец, есть еще два условия, о которых стоит непременно помнить. Во-первых, всегда одевайтесь на корпоративную вечеринку так, чтобы наряд, прежде всего, соответствовал вашему уровню доходов, во-вторых, не выглядел вызывающим в глазах немолодых коллег и старомодным — в глазах молодежи, в-третьих, так, чтобы всегда можно было снять лишнее в духоте и не замерзнуть на сквозняке. Если не заявлено иное, то лучший вариант — одежда в стиле «casual», в крайнем случае — «smart casual», но все вещи должны быть относительно новыми, выглаженными и чистыми.

А во-вторых, никогда не давайте понять руководству, что вы стали свидетелем того, как оно «потеряло лицо». Если начальник вдруг перебрал со спиртным — не торопитесь прийти к нему на помощь и не суетитесь рядом, помогая ему сесть на стул и вызывая такси. Как правило, люди не слишком радуются, встречая свидетелей своего позора, и начальники в таких щепетильных вопросах - не исключение. Пусть оказанием помощи занимаются те, кому это положено или позволено: руководители соответствующего ранга или помощники руководителей. А вы постарайтесь сделать вид, что ничего не заметили, и держитесь подальше от подвыпившего начальства.