Minister of Labor, Migration and Employment of the Population, Ms. Sumangul Taghoyzoda, heading a Tajik delegation participated in the 21st session of the CIS Council of Heads of Migration Bodies that took place in the Moscow oblast.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд