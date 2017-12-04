Песня таджикского журналиста Фахриддина Холбека, выступающего под псевдонимом Фарходи Милод, посвящена соотечественникам, которые живут на чужбине. Простые слова песни о нелегкой судьбе мигрантов находят отражение в душах всех тех, которые по воле судьбы покинули свои родные места!

Точикистонам баред

То Бадахшонам баред

То Хучанду, Рашту Сурхоб

Мулки Хатлонам баред

…. Тобутамро пеши пои модари чонам баред….