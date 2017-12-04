Правительством Таджикистана подготовлен и направлен в парламент страны проект поправок в Уголовный кодекс страны, которые должны устранить имеющиеся разночтения в вопросе несения ответственности за нарушения правил пожарной безопасности. Согласно поправкам, в УК РТ наказание будет в виде штрафа и лишения свободы, а из АК РТ это статья будет удалена.

Об этом «АП» сообщил пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики Мухаммадато Султонов.

По его словам, на сегодняшний день согласно нормам УК и Кодекса об административных правонарушениях Таджикистана за нарушения правил пожарной безопасности можно привлекать граждан к ответственности.

«То есть за одно правонарушение граждан страны можно привлекать и к уголовной и к административной ответственности», - сказал он.

По его словам, после принятия проекта поправок в УК РТ, за нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению (если это совершено в течение года после применения административного наказания), граждане наказываются штрафом в размере от пятисот до восьмисот показателей для расчётов или лишением свободы на срок до трех лет.

Соответственно, из Кодекса об административных правонарушениях Таджикистана статья за нарушения правил пожарной безопасности, где предусмотрен штраф физических лиц в размере от трех до пяти, должностных лиц - от пятнадцати до двадцати и юридических лиц - от сорока до пятидесяти показателей для расчетов, будет удалена.