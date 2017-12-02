Еще вчера сидевший в кресле генерального на одном из крупнейших предприятий страны, имевший авторитет «зубра» среди промышленников со времен Союза, экс-премьер Таджикистана и экс-министр экономики и, наконец, человек, привыкший больше делать и меньше говорить, Яхьё Нуриддинович Азимов на днях отмечает 70-летие.

Кто он, Азимов?

Наград и почестей у Яхьё Нуриддиновича хоть отбавляй: еще во времена СССР получил орден «Знак Почета», а в годы независимости – орден «Исмоили Сомони» и Золотую медаль Всемирной организации интеллектуальной собственности. Он президент АО «Колинхо» и Международного интеграционного коврового синдиката стран СНГ, экс-премьер-министр Таджикистана, экс министр экономики и международных отношений РТ. Неоднократно избирался в городские, областные и республиканские Советы народных депутатов. Был депутатом Маджлиси Оли, кандидат экономических наук, академик Инженерной академии, и список можно еще продолжить.

Яхьё Азимов родился 4 декабря 1947 года в Худжанде в семье партийного работника. Успешно окончив Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, начал трудовую деятельность в Ура-Тюбе (ныне - Истаравшан) на трикотажной фабрике. За короткий срок из мастера смены вырос в старшего технолога производства, потом стал заместителем главного инженера, еще через год - главным инженером фабрики.

«Ковровая» эпопея

С февраля 1975 года началась трудовая биография Азимова на Кайраккумском ковровом комбинате – с должности старшего инженера техотдела за 20 лет работы он поднялся по служебной лестнице до гендиректора объединения, а потом и руководителя акционерного общества.

Старые работники комбината до сих пор помнят страшное землетрясение в Кайраккуме в октябре 1985 года, когда стихия унесла жизни 27 работников комбината.

По их воспоминаниям, в ту пору Яхьё Нуриддинович работал главным инженером предприятия. Когда случилась трагедия, Азимов мобилизовал группы, чтобы вовремя спасти попавших в беду людей. Спасательные работы продолжались даже в отсутствие электричества, при свете факелов. Мастера и ткачихи выполняли в те страшные дни функции спасателей и санитаров. Всю их работу контролировал Яхьё Нуриддинович, а порой и сам помогал вытаскивать людей.

«Когда через несколько дней он вернулся домой, мы увидели почерневшего и поседевшего от горя человека, которому пришлось перенести тяжелое испытание», - вспоминает его сестра Матлюба Азимова.

Стихийное бедствие сплотило коллектив комбината, они близко узнали Азимова и поэтому через год, в 1986-м, на альтернативной основе избрали его генеральным директором.

Годы перестройки стали настоящим жизненным экзаменом для нового руководителя: отсутствовала производственная экономическая цепочка, каждому предприятию приходилось самому находить покупателей на продукцию, из-за отсутствия опыта работы в условиях рыночной экономики предприятие ожидал полный крах. Но Яхьё Нуриддинович разработал кризис-план, по которому можно было выйти из сложной экономической ситуации. Первым делом предприятие было преобразовано в акционерное общество. Благодаря этому решению 6,5 тысяч производственников не лишились работы.

Премьер

В феврале 1996 года Яхьё Азимова неожиданно назначили премьер-министром страны.

«Очевидно, в этом человеке Эмомали Рахмонов увидел те качества, которыми должен был в то время обладать премьер: крепкий хозяйственник, молодой и энергичный бизнесмен. С назначением нового премьер-министра забуксовавшая было экономическая реформа начала интенсивно претворяться в жизнь», - писала «АП» в 1998 году, опубликовав первое интервью с премьер-министром Азимовым на своих страницах.

В 1996 году, в первый год работы нового премьера, правительство республики приняло до 100 новых документов, благодаря которым удалось остановить спад производства, в том числе и в сельскохозяйственном секторе, отменив план по сдаче хлопка и проведя реорганизацию колхозов и совхозов. Благодаря проводимым реформам стране также удалось создать дополнительные стимулы для иностранных инвесторов и укрепить национальную таджикскую валюту.

«Мы познакомились с Яхьё Азимовым еще до 90-х, когда в Дангаре открывался ковровый цех, а я был там ответственным за строительные работы, - вспоминает Шерали Гул, экс министр энергетики и промышленности. - Я тогда еще не знал, что это знакомство в будущем перерастет в тесное сотрудничество и крепкую дружбу. Когда он был назначен премьером, я возглавлял Дангаринский район, мы постоянно общались по работе, советовались по тем или иным делам. Я нашел Яхьё Нуриддиновича умным, образованным, трудолюбивым и порядочным человеком, умелым экономистом».

«При непосредственной поддержке Азимова в те годы с привлечением зарубежных инвестиций заработали такие крупные промышленные предприятия, как СП «Зарафшон», СП «Кабоол Таджик текстайлз», «Джавони», а химический и гидрометаллургический заводы в Исфаре были взяты под особый контроль», - рассказывает экс-председатель Исфары, экс-вице-спикер МН МО Гулафзо Савриддинова. По ее словам, благодаря поддержке премьера удалось восстановить безводные участки в Матпаринской степи и восстановить работы на угольных шахтах в Шурабе.

Благотворительность

Еще работая на комбинате, Азимов организовал для работников комбината и их детей санаторий «Шифо», детсад и лагерь в Шахристане. Периодически для тружеников организовывали выступления известных творческих коллективов и артистов союзного значения.

Многие годы Яхьё Азимов не перестает заниматься благотворительностью. В годы гражданской войны в Таджикистане, когда население Кулябского региона осталось в продовольственной блокаде, он одним из первых отозвался не призыв о помощи, и самолетом в Куляб было отправлено продовольствие.

В 1994 году по инициативе Азимова на АО «Колинхо» был создан благотворительный фонд «Шафкат», с помощью которого, например, в тяжелые 90-е дом престарелых и инвалидов «Дехмой» Джаббор-Расуловского района обеспечивался продуктами питания, одеждой и обувью. Ткачиха Угулой Рахматова вспоминает, что, когда в 1991 году ее сын попал в серьезную аварию, Азимов помог отправить ее с сыном в Санкт-Петербург, где парня благополучно прооперировали. Таких примеров - десятки.

Многое сделал Азимов и для развития инфраструктуры. По просьбе жителей в самой старинной махалле Худжанда, в Чорчароге, построена двухэтажная чайхана, а в Кулябе - гостиница. А для учащихся школы №14 г.Кайраккума (ныне – Гулистон) была проложена отдельная транспортная линия, чтобы те имели возможность вовремя приезжать на занятия.

Яхьё Нуриддинович - замечательный семьянин, с супругой Дилбар Шукруллоевной они воспитали троих детей. Сегодня дело отца продолжает сын Зафар, являясь гендиректором предприятия.

Всего в жизни Азимову удалось достигнуть благодаря выбранному принципу, о котором еще в древности говорил Эсхил: «Мудр тот, кто знает не многое, а нужное». Яхьё Нуриддинович наверняка усвоил эту истину.