4 декабря отмечается очень интересный и особенный праздник, посвящённый наступающему Новому году – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящён всем, кто верит в этого зимнего волшебника и с нетерпением ждёт чудесный праздник



ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 ДЕКАБРЯ

2009 – Таджикистан подписал Картахенскую декларацию 2009 года «Солидарное обязательство по безминному миру».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 ДЕКАБРЯ

1887-1957 – родился поэт, один из основоположников современной таджикской поэзии Абулькасим Лахути, в 1922 эмигрировавший из Ирана в СССР.

1896 – Родился выдающийся русский писатель, Народный поэт Таджикистана Николай Тихонов.

1947 - родился экс-премьер-министр Таджикистана Яхъё Азимов

1955 – родилась актриса театра Гулсара Кодирова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем -2+3, в горах ночью 9-14 мороза, днем 0-5 мороза.

По Хатлонской области – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 1-6 тепла, в предгорьях ночью 5-10 мороза, днем -3+2.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем 2-7 тепла, по ВГБАО ночью 12-17 мороза, днем 0-5 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 0-5 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем 0-5 мороза.

По городу Душанбе – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/c.Температура: ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 3-5 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 2-4 тепла.