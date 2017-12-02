Совместная работа государств-членов в рамках ШОС во многом определяет вектор общерегионального развития, сказал Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, выступая в Сочинском государственном университете.

Встречей с преподавателями и студентами Сочинского госуниверситета открылась рабочая программа Генсека ШОС в Сочи, - сообщает пресс-центр Организации.

Алимов прочитал лекцию для студентов и преподавателей СГУ, посвящённую современным международным отношениям на Евразийском пространстве и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Евразия и АТР - самые динамично развивающиеся регионы мира. Здесь сосредоточены колоссальный человеческий потенциал, все виды ресурсов и имеются прекрасные возможности для внедрения и развития новых идей и реализации амбициозных проектов. Это макрорегион будущего, который станет главной площадкой прогресса и процветания всего человечества»,- заявил Генсек.

Рашид Алимов также отметил, что «находясь в самом центре Евразийского континента, ШОС выступает связующим звеном не только для развития экономических связей между Европой, Азией, странами Ближнего и Среднего Востока и АТР, но и выступает объединением, способствующим развитию диалога культур и цивилизаций, сближению народов и наций».

В лекции приняли участие свыше 300 студентов, а также представители профессорско-преподавательского состава главного ВУЗа юга России. Участники встречи проявили живой интерес, о чем свидетельствовали непрекращающиеся вопросы Генсеку ШОС.

Рашид Алимов находился в Сочи в связи с участием 30 ноября-1 декабря в работе очередного заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС.