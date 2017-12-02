Жеребьевка чемпионата мира, который состоится в России летом 2018 года, состоялась 1 декабря в Кремле.
На церемонии выступили президент России Владимир Путин и руководитель Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино. В самой жеребьевке участвовали такие экс-футболисты, как Никита Симонян, Диего Марадона, Диего Форлан, Кафу, Фабио Каннаваро, Лоран Блан, Карлес Пуйоль и Гордон Бэнкс.
По итогам жеребьевки стало известно, что турнир будет открыт матчем между сборными Росии и Саудовской Аравии, - сообщает СпортЭкспресс. Таким образом, стартовая встреча соревнования впервые в истории чемпионатов мира будет проведена между худшими командами в рейтинге ФИФА, попавшими на турнир. Россияне располагаются на 65 месте, а саудовцы – на 63-м.
Полный состав групп:
Группа А – Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай
Группа B – Португалия, Испания, Марокко, Иран
Группа С – Франция, Австралия Перу, Дания
Группа D – Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия
Группа Е – Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия
Группа F – Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея
Группа G – Бельгия, Панама Тунис, Англия
Группа Н – Польша, Сенегал, Колумбия, Япония
Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.
Авторизуйтесь, пожалуйста