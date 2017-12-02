Неосторожное вождение на автодороге Айни-Пенджикент стало причиной смерти водителя.

Как сообщили «АП» в УМВД Согдийской области, водитель автомашины марки «Хундай-Старекс», 28-летний житель селения Артуч Далер Ракибов, во время движения по автодороге «Айни-Пенджикент» не смог обеспечить безопасность дорожного движения и столкнулся с автомашиной марки «Опель-Астра» под управлением 41-летнего жителя селения Ёри Мардонкула Шодиева.

В результате столкновения Мардонкул Шодиев, получив тяжелые травмы, скончался на месте происшествия.

«Пассажиры автомашины - 55-летний Бегмахмад Ахмедов и 51-летняя Санавбар Одинаева, получили травмы различной степени, госпитализированы. Следствие продолжается», - сообщил источник.

По данным ОГАИ УМВД Согдийской области, за 11 месяцев 2017 года на автодорогах городов и районов севера страны зафиксировано 298 (2016г. - 317 ) ДТП, в результате которых погиб 131 (2016г. - 126) человек и травмы различной степени получили 290 (2016 г. - 322) человек.

С участием детей произошло 76 (2016г. - 85) ДТП, в результате которых погибли 24 (2016г. - 25) ребенка и 62 получили травмы различной степени (2016г. - 65).