Президент Международного союза КВН Александр Масляков уволился с поста директора ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН" по своей инициативе, а не из-за расследования, инициированного Transparency International, заявили в пресс-службе международного союза, сообщает Newsru.com.

Масляков инициировал процедуру увольнения еще в начале 2017 года "в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства", говорится в заявлении "планеты КВН", которое цитирует ТАСС.

Процесс, по словам представителей союза, "несколько затянулся" в связи с рядом обстоятельств, "в том числе некоторых бюрократических моментов". В то же время в пресс-службе подчеркнули, что само увольнение было произведено "в полном соответствии с требованиями закона".

Представители президента Международного союза КВН сообщили, что на момент поступления запроса из прокуратуры Масляков уже не состоял в должности директора ГУП, а по результатам проверки "никакие меры реагирования не принимались". "Таким образом, доводы организации Transparency International не подтвердились", - уточнили в пресс-службе.

Пельш уверен, что из КВН Маслякова не уберут. Transparency продолжит расследование деятельности Маслякова

Член жюри КВН и ведущий Первого канала Валдис Пельш заявил каналу RT по поводу ситуации вокруг Маслякова: "Я просто уверен, что он останется ведущим КВН. Это тот человек, на котором все держится. Без него КВН вряд ли будет таким, каким его привыкли видеть". Пельш считает, что Масляков по-прежнему будет "стоять у руля" клуба, сложив с себя часть формальных полномочий.

В расследовании Transparency International отставка Маслякова связывалась с прокурорским реагированием на дело о конфликте интересов - совмещением руководства ГУП с предпринимательской деятельностью. Материал назывался "Как "Трансперенси" уволила Маслякова из КВН". Сейчас он переименован и называется "Как Маслякова уволили из КВН".

В материале утверждалось, что Масляков увел у государства здание и земельный участок в Марьиной Роще. PR-специалист Transparency International Глеб Гавриш заверил Ura.ru, что "никакого отдельного интереса к КВН у нас нет", но организация продолжит проверять законность получения здания компанией семьи Масляковых.

"Наши коллеги из Калининграда уже достаточно давно занимаются проектом, связанным с мониторингом нарушений запретов и ограничений руководителей ГУП и МУП в городах-миллионниках России. В процессе мониторинга мы и обнаружили, что Масляков занимался одновременно предпринимательской деятельностью и руководил московским ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН", - сказал он.

Источник издания в окружении Маслякова считает, что это может быть "целенаправленной кампанией против Александра Васильевича и его семьи".

