21 документ подписали главы государств – членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 30 ноября в Минске в ходе сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации.

Главы государств обсудили тенденции развития международной ситуации и принимаемые меры по укреплению коллективной безопасности ОДКБ. Была принята Декларация глав государств – членов ОДКБ в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием создания ОДКБ, - сообщает пресс-служба Организации.

Были приняты заявления "О ситуации в Сирии и вокруг нее", "О поддержке посреднических усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию", "О совместных мерах по укреплению оборонного потенциала государств – членов ОДКБ". Также СКБ утвердил План реализации Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года и принял протокольное Решение "О правовом оформлении института партнерства в формате ОДКБ".

Фото пресс-службы ОДКБ

Учитывая, что в 2017-2018 гг. председательство в ОДКБ перешло к Республике Казахстан, президент страны Нурсултан Назарбаев представил на СКБ ОДКБ приоритеты Казахстана на период председательства в следующем межсессионном периоде.

На сессии должное внимание было уделено вопросам укрепления военного сотрудничества, как одной из важных составляющих коллективной безопасности в обеспечении суверенитета и территориальной целостности государств – членов Организации. Были рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей Организации.

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, подводя итоги сессии СКБ, подчеркнул, что План совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки Коллективных сил ОДКБ в 2017 году выполнен на 100 процентов. "Кроме того, на территории Таджикистана мы провели внеплановое крупномасштабное учение с Коллективными силами ОДКБ. В общей сложности во всех учениях, прошедших на территориях России, Армении, Казахстана и Таджикистана приняло участие более двенадцати тысяч человек. В целях дальнейшего совершенствования подготовки коллективных сил, системы реагирования на кризисные ситуации главы государств приняли ряд решений, которые мы реализуем в 2018 году", - сказал он.

Фото пресс-службы ОДКБ

Юрий Хачатуров отметил, что в контексте укрепления оборонного потенциала государств – членов ОДКБ получил дальнейшее развитие механизм реализации Соглашения об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами Договора о коллективной безопасности. На сессии СКБ ОДКБ подписан Протокол о внесении изменений в данное Соглашение, направленный на совершенствование механизма ценообразования на продукцию военного назначения.

СКБ ОДКБ принял решения об утверждении «О численности и структуре Секретариата ОДКБ» и «О распределении квотных должностей военнослужащих Объединенного штаба ОДКБ».

Одним из ключевых направлений деятельности ОДКБ являются коллективные усилия государств – членов в такой важной и злободневной сфере, как информационная безопасность. Взаимодействие государств – членов ОДКБ в этой области в последние годы заметно активизировалось. Накопленный опыт, новые задачи в этой сфере нашли отражение в подписанном в ходе нынешней сессии Соглашении о сотрудничестве государств – членов ОДКБ в области обеспечения информационной безопасности.

Учитывая актуальность вопроса и необходимость усиления противодействия незаконной миграции из третьих стран, главы государств - членов ОДКБ приняли Решение СКБ ОДКБ «О совершенствовании мер по противодействию незаконной миграции, которое предусматривает придание операции «Нелегал» статуса постоянно действующей региональной операции ОДКБ и утвердили Положение об этой операции.

Было отмечено, что в результате проведения этой операции в текущем году (с 22 мая по 2 июня и с 25 сентября по 6 октября) было выявлено 158 тыс. нарушений миграционного законодательства.

Сумма штрафов в указанные периоды составила более 8 миллионов долларов США, задержано 1584 лица, находившихся в международном розыске, возбуждено 4673 уголовных дела за организацию незаконной миграции и 119 уголовных дел за торговлю людьми.

Фото пресс-службы ОДКБ 1 /11

СКБ ОДКБ принял ряд других решений по деятельности ОДКБ и утвердил бюджет Организации на 2018 год.

Главы государств - членов ОДКБ выразили особую признательность Николаю Бордюже, который занимал пост Генсека ОДКБ с 2003 по 2016 год и благодаря усилиям которого Организация стала эффективным инструментом обеспечения безопасности государств-членов ОДКБ. За весомый вклад в дело становления и развития ОДКБ Николай Бордюжа награжден Почетным знаком ОДКБ I степени.

В СКБ входят главы государств - членов ОДКБ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.