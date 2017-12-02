Рахмон в музее ВОВ в Минске

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках визита в Республику Беларусь посетил Государственный музей истории Великой Отечественной войны в Минске.

Ознакомившись с экспонатами музея, Эмомали Рахмон расписался в книге почетных гостей и пожелал белорусскому народу процветания, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /5

На этом рабочий визит главы государства в Минск завершился, и президент вернулся на Родину.

30 ноября – 1 декабря в Минске состоялось очередное заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.