Что представляет собой цифровая экономика? Какую роль она может сыграть в социально-экономическом развитии Таджикистана?

О роли цифровой экономики в нашей жизни рассказывает таджикский эксперт, экономист Муазам Холматов.

В 1995 году американский информатик Николас Негропонте ввел в употребление термин «цифровая экономика». Сейчас этим термином пользуются во всем мире, он вошел в обиход политиков, предпринимателей, журналистов. В прошлом году один из главных докладов Всемирного банка содержал отчет о состоянии цифровой экономики в мире (доклад вышел под названием «Цифровые дивиденды»).

Однако многие до сих пор не имеют конкретного представления о значении этого термина.

Цифровая (электронная) экономика — экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях. Речь идёт не столько о разработке и продаже программного обеспечения, сколько об электронных товарах и сервисах, производимых электронным бизнесом и электронной коммерцией.

Использование компьютера, интернета, мобильных телефонов в трудовой деятельности уже можно внести в область цифровой экономики.

Новые возможности

В эпоху индустриальной экономики рост производства характеризуется наращиванием физических размеров предприятия - увеличением количества оборудования, его мощности, расширением штата сотрудников и т.д. Рост был бы невозможен без значительных финансовых затрат, на которые были способны только старые игроки или новички, обладающие большими ресурсами.

В настоящее время мир вступает в эпоху цифровой экономики, которая кардинально изменяет ситуацию:

- основным ресурсом становится информация, а этот источник от использования не иссякает;

- торговые площади в интернете не ограничены;

- компании не нужно быть большой, чтоб успешно конкурировать;

- один и тот же физический ресурс может быть использован бесконечное количество раз для предоставления различных услуг.

Мы, можно сказать, переживаем величайшую информационно-коммуникационную революцию в истории человечества.

Сейчас более 40 процентов населения планеты имеют доступ к интернету, и каждый день в Сеть выходят новые пользователи. Согласно докладу Всемирного банка «Цифровые дивиденды» даже в беднейших странах мобильный телефон есть почти у 7 из 10 жителей.

По уточненным данным, в Таджикистане на 10 жителей республики имеется 6 действующих мобильных телефонов, больше половины из них имеют доступ к интернету.

В этой связи большой интерес представляет внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в производственные и управленческие процессы, использование компьютерной техники и интернета в органах управления Республики Таджикистан.

Неиспользованные ресурсы

Развитие ИКТ и их активное проникновение во все сферы деятельности открывает перед населением новые возможности. Но вместе с ними приходят и новые проблемы. Информационная инфраструктура, как правило, концентрируется в крупных городах и мегаполисах. Из-за этого разрыв между регионами только углуб­ляется, несмотря на то что основным преимущес­твом информационных технологий является сво­бода доступа.

Власти в регионах не в полной мере осознают тот факт, что развитость ИКТ - главенс­твующий фактор конкурентоспособности в совре­менных условиях, и поэтому не уделяют их разви­тию достаточного внимания. Надо честно признать, что уровень компьютерной грамотности населе­ния, руководящих работников остается низким, несмотря на то что национальная экономика обеспечена достаточным количеством специа­листов. Руководители высшего ранга предпочитают пользоваться традиционными средствами, слабо представляя себе возможности новых тех­нологий. К тому же информатизация ведет к уве­личению прозрачности как процессов принятия решений в государственных структурах, так и биз­неса, что в наших условиях не может не встречать сопротивления. Следовательно, помимо затрат на компьютеризацию, приобретение и разработку программного обеспечения, необходимо вкладывать средства в обучение, подготовку и переподготовку работников всех уровней, наращивать компьютерную грамотность населения.

Цифровая технология – помощник таджикских семей

Нынешнее расширение доступа к цифровым технологиям несет людям множество удобств. За счет усиления социальной интеграции, повышения эффективности внедрения инноваций такой доступ открывает всем слоям населения республики - городским, сельским, особенно жителям труднодоступных регионов и горных районов - возможности, которых они прежде были лишены.

Больше всего от совершенствования коммуникаций и расширения доступа к информации выиграют те, кто живет в крайней бедности.

Так, например, внедрение цифровой платежной системы снизило расценки на денежные переводы трудовых мигрантов своим семьям почти на 90 процентов.

Благодаря новым технологиям становится проще, особенно семьям мигрантов, оплачивать содержание семьи, учебу и другие расходы. Это в конечном счете привело к снижению социальной напряженности среди жителей республики.

В Таджикистане проживает большое число людей с ограниченными возможностями. Благодаря текстовой, голосовой и видеосвязи они могут вести более продуктивный образ жизни. Например, вы можете наблюдать, как два глухонемых человека между собой свободно общаются по видеосвязи мобильного телефона.

Также цифровые системы в перспективе, после реализации проекта идентификации личности, могут расширить доступ к государственным и частным услугам в этом направлении.

Это, конечно, большой прогресс, но многие его так и не ощутили, поскольку лишены доступа к цифровым технологиям. По последним данным, 30% населения республики не имеют высокоскоростного доступа в интернет и поэтому не могут полностью приобщиться к цифровой экономике.

Чтобы обеспечить всеобщий доступ к цифровым технологиям, государственным органам необходимо вкладывать средства в развитие инфраструктуры и проводить реформы, которые позволят повысить конкуренцию на рынках электросвязи, стимулировать государственно-частное партнерство и установить действенные нормы регулирования.

В докладе ВБ делается вывод, что страны смогут получить максимальную отдачу от преобразований в информационно-коммуникационной сфере лишь при том условии, что они будут непрестанно улучшать деловой климат, вкладывать средства в образование и охрану здоровья граждан и способствовать надлежащему управлению.

Но когда этот фундамент непрочен, цифровые технологии не обеспечивают ни подъема производительности, ни уменьшения неравенства.