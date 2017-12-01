Последствия трудовой миграции негативнее всего сказываются на детях. По некоторым данным, в российских школах число детей мигрантов растет ежегодно. Самым большим препятствием в адаптации ребенка является слабое знание русского языка. Такие дети плохо усваивают школьный материал или вообще не ходят в школу.

Обучение детей в детских садах и школах одна из наиболее важных и сложных тем для мигрантов в России. Часто дети мигрантов в школе отстают от своих сверстников в учебе. И в некоторых регионах России эту проблему пытаются помочь решить волонтёры.

Главное не сдаваться!

«Будем бросать мячик друг другу по очереди и говорить слова, если это глагол, то ловим мяч и бросаем другому, если это слово не глагол, то мячик не ловим, пропускаем. Задаём проверочный вопрос «Что делаю? Что делает?», - задаёт задание на очередном уроке молодая учительница Екатерина Фадеева. Она сама преподаёт русский язык и литературу в одной из школ Санкт-Петербурга, параллельно является волонтёром в организации «Дети Петербурга».

Дети, немного смущаясь, подхватывают идею учителя и начинают играть. Поначалу им сложно, видно, что они боятся ошибиться, но потом игра становится интересней, и к ней присоединяются самые стеснительные.

«На таких занятиях возраст не имеет значения. Среди учеников, как первоклашки, так и подростки, которые приходят просто почитать или послушать, как проходят занятия. С ними очень весело, хотя поначалу они часто и не понимают, но не сдаются, вот такие молодцы», - говорит Фадеева.

Здесь обучаются дети из разных стран, есть среди них и дети беженцы из Афганистана и Сирии, но основную долю составляют дети трудовых мигрантов из Таджикистана, Кыргызстана и больше всех из Узбекистана. В целом сегодня участниками таких занятий стали порядка одной тысячи детей.

Занятия проходят в небольшом кабинете Центральной городской детской библиотеке на улице Большевиков. Это только одно их других постоянных мест проведения занятий в городе. У организации нет своего здания, а все учителя здесь волонтеры. Желающих предложить помещение для проведения занятий, преподавателей и собственно учеников «Дети Петербурга» ищут и находят самостоятельно или с помощью добровольцев через социальные сети, через знакомых, через раздатки флаеров и походов в школы.

История Руслана

Девятилетний Руслан, мальчик из Таджикистана, учится в одной из школ Петербурга и приходит на занятия организации два раза в неделю. Здесь он не только учит русский язык, но и учится простому общению.

«Я раньше плохо знал русский, сейчас уже немного лучше», - говорит с небольшим характерным акцентом Руслан. А ведь совсем недавно Мунира, его мама, подумывала о том, чтобы забрать его из школы, потому что были жалобы на то, что ребенок из-за незнания языка, сильно отстаёт от своих сверстников, и ему очень сложно усваивать школьную программу. Да и самому Руслану было сложно.

«Волонтёры сами пришли в нашу школу. Рассказали, что они учат русскому и что это бесплатно для всех детей трудовых мигрантов, они оставили свои контакты в школе. Я узнала об этом от сына, и, конечно же, позвонила им, записала сына, выбрали район, который нам удобнее всего, и с тех пор, вот три месяца Руслан ходит на эти занятия», - рассказывает Мунира.

Они вместе с семьёй живут и работают в Санкт-Петербурге уже восьмой год. Работаем семья среди таких же мигрантов, поэтому общаются на русском крайне редко. Вот и получилось, что и ребенок до поступления в школу так и не смог хорошо выучить русский.

«Мне больше здесь нравится, чем в школе, - говорит, улыбаясь, Руслан. - Мы здесь не только учимся говорить и писать, но еще и играем, ходим по выходным в музеи и библиотеки».

Организация знакомит своих подопечных с городом и культурой, проводит походы в Эрмитаж, Русский музей, Петергоф, детские театры и музейные и выставочные площадки, летом часто занятия проходят в парках. Без этого, как убеждены организаторы, невозможно познать Россию и выучить язык. За неполные 5 лет работы «Дети Петербурга» подготовили более 900 воспитанников.

«Дети» постоянно в поисках партнеров

Помимо обучения волонтёры часто оказывают консультативную помощь родителям детей при поступлении в школы Петербурга. Организация поддерживает информационное партнерство с госорганами Санкт-Петербурга.

«Самое сложное в нашем деле это логистика. Сложно собирать детей, обзванивать всех и узнавать ходят ли они в школу и если перестают ходить на наши занятия, то выясняем причину. Сейчас у нас 95 детей и 11 площадок, но эти цифры постоянно меняются», - рассказывает руководитель организации «Дети Петербурга» Юлия Алимова.

В организацию она пришла совсем юной практически сразу же после её основания в 2012 году.

Юлия рассказывает, что эту идею воплотили Ирина Беляева психолог, директор частного детского сада, и Даниил Любаров, общественный активист (первый председатель организации). Через месяц в организацию пришли 15 волонтеров, так организация стала расширяться, не имея при этом своего офиса и финансирования.

По словам Юлии, организация как и прежде постоянно в поисках финансов, в течение этого года «Детям Петербурга» помогал благотворительный магазин «Спасибо», но всё равно поддержка нестабильная, и волонтёрам постоянно приходится искать партнёров.

Чаще партнеры помогают в закупке книг и учебных пособий, а билеты в музеи и театры предоставляются бесплатно руководством самих музеев и театров.

Свежей статистики о том, сколько детей мигрантов проживает в России, в частности в Санкт-Петербурге, нет. По последним данным, опубликованным на сайте ФМС России еще в апреле 2016 года, в РФ в этот период проживало 878,5 тыс. граждан Таджикистана, из которых более 105 тыс. детей в возрасте до 17 лет. По данным МВД России, по итогам января-сентября 2017 года на миграционный учет поставлено 1,5 млн граждан Таджикистана.

На плечах волонтеров

В северной столице России помимо организации «Дети Петербурга» обучением детей мигрантов занимаются еще несколько организаций.

Подобная практика уже давно распространилась и по всей России. К примеру, в Екатеринбурге есть клуб для детей мигрантов «Хочу знать русский». Его основатель Глеб Дагаев, учитель с 25-летним стажем. В Новосибирске и Челябинске - это детские клубы «Каритас», в Иркутске - «Хочу всё знать», в Красноярске - «Мой русский язык». В Москве их наверно больше всего – Интеграционный детский сад «СаВа», Школа выходного дня для детей 6-9 классов «Одинаково разные», центр адаптации детей беженцев «Такие же дети» и многие другие.

Все эти организации держатся на плечах волонтёров и добровольных партнеров. А спрос на них большой, ведь поток беженцев и трудовых мигрантов в России, хоть и немного сократился, но всё же остается стабильным.